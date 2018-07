Unter dem Eindruck der systematisch geschürten Bauernunruhen ist das CDU-Präsidium wieder ganz auf den Kurs des Bauernverbandes eingeschwenkt. CDU-Vorsitzender Kiesinger ließ sich nach einem mehr als vier Stunden dauernden Gespräch mit den Funktionären ins Schlepptau Rehwinkels nehmen. Anstatt die Bauernfunktionäre zur Ordnung zu rufen und sie auf die Folgen ihrer Hetze gegen die demokratischen Kräfte unseres Landes aufmerksam zu machen, wird die übrige Bevölkerung davor gewarnt, unberechtigte Vorurteile gegen die Landwirte zu hegen.

Wer pflegt hier Vorurteile und sieht die Dinge allzusehr durch die Brille handfester Interessen, muß da wohl in aller Bescheidenheit gefragt werden.

Aus allgemein staatspolitischen Gründen, so heißt es wörtlich, will die CDU nicht auf das Bauerntum verzichten. Wer mutet ihr schon so etwas zu? Glaubhafter würde es allerdings sein, wenn man statt staatspolitisch schlicht wahlpolitisch geschrieben hätte. Unter der Parole „Ein Notstand der deutschen Bauernschaft geht das ganze Volk an“ werden die Steuerzahler erneut zur Kasse gebeten.

Die wirtschaftliche Situation der weit überwiegenden Mehrheit unserer Bauern läßt sich aber weder mit altbekannten Kernsprüchen noch mit der Fortsetzung der traditionellen, weitgehend vom Bauernverband bestimmten Agrarpolitik entscheidend bessern. Wahrscheinlich müssen die Bauern erst noch ihre Funktionäre verjagen, bevor sich die CDU vom Schlepptau Rehwinkels löst. ks