Von Horst Hachmann

Als die Vertreter der jungen afrikanischen und asiatischen Staaten ihre großenteils recht originellen Stände auf der Berliner Börse des Tourismus wieder abbauten, waren sie um eine Enttäuschung reicher. Sie waren mit großen Erwartungen gekommen, hatten eine Menge Ideen und noch mehr Geld in diese Berliner Reise investiert und wurden ohne nennenswerten Erfolg wieder nach Hause geschickt. Für die meisten der klassischen Reiseländer war es offensichtlich von vornherein uninteressant, dieses Stelldichein der Berufsglobetrotter zu besuchen. Die Veranstalter der Börse und des damit verbundenen Kongresses rühmten sich zwar, zahlreiche Regierungsvertreter, darunter Minister, Staatssekretäre und Botschafter aus dem Ausland begrüßen zu können, aber dieses Aufgebot an afrikanischer Prominenz rechtfertigte keineswegs die von der Ausstellungsleitung getroffene Feststellung, die Millionenstadt Berlin biete eine „internationale Veranstaltung von anerkanntem Format“.

In der Märzausgabe jubilierte „Der Fremdenverkehr“, das Fachblatt der deutschen Fremdenverkehrsinstitutionen: „Den Fachleuten des Tourismus fehlte bisher ein gemeinsamer Treffpunkt für ihre geschäftlichen Abschlüsse, wie ihn andere Geschäftsbranchen kennen. Diese Lücke hat Berlin mit der Börse des Tourismus geschlossen.“ Doch eine Touristenbörse ist nicht die geeignete Plattform, Urlaub zu verkaufen. Wohl kein großer Veranstalter – und nur sie kommen als Partner für die touristischen Entwicklungsländer in Frage – wird nach Bildern und Prospekten auf einem Ausstellungsstand Hotelkapazitäten einkaufen. Die „Handelsware Urlaub“ läßt sich nun einmal nicht so verkaufen wie eine Nähmaschine oder ein Kühlschrank. Die Makler im Geschäft mit dem Fernweh sind nur an Ort und Stelle, also im Zielland selbst, von der Qualität des Angebots zu überzeugen. Das wissen die bisher erfolgreichsten afrikanischen Touristendorados, nämlich Kenia, Tansania und neuerdings auch Kamerun aus Erfahrung zu berichten.

Der Kongreß brachte kaum neue Erkenntnisse und Erfahrungen. Nur allzu Bekanntes wurde noch einmal in schöne Worte gekleidet. Wer erwartete, die im Leitthema versprochenen Anregungen über „Urlaubsziele in aller Welt“ zu bekommen, wurde weitgehend enttäuscht. In diesem Zusammenhang bezeichnend ist die Bemerkung des Ghostwriters eines der Referenten: „Man kann doch vor Fachleuten nicht schwafeln. Unser Thema ist schon längst ausdiskutiert. Und neue Akzente sind leider nicht zu setzen.“ So mußte zwangsläufig das Pressematerial des Kongresses aufgefüllt werden mit einigen Aufsätzen deutscher Reisejournalisten und Auszügen aus Fachblättern.

Gut, wer sich für die Werbung im Tourismus interessierte, wurde erschöpfend informiert. Interessant war die Ankündigung Peter Neckermanns, das absolute Preistief bei Fernreisen sei erreicht. Jürgen Fischers Referat über Bildungsreisen zeugte von profunder Branchenkenntnis. Sieht man von drei oder vier Vorträgen ab, so wurde stundenlang vor immer kleiner werdendem Auditorium munter am Leitthema vorbeigeredet.

Die große Vorstellung der touristischen Botschafter zum internationalen Gespräch begann mit Verständigungsschwierigkeiten. Die simultane Übersetzungsanlage streikte. Erst mit halbstündiger Verspätung konnte der Ägypter Dessouki vom blauen Himmel über seinem Land reden. Auch bei diesem kollektiven Meinungsaustausch blieb manche Chance ungenutzt. Diskussionsleiter MdB Wolfgang Schwabe, Vorsitzender des Parlamentarierkreises Fremdenverkehr und äußerst souveräner Verhandlungsführer, ließ den einzelnen Ländersprechern nur drei Minuten Redezeit, in denen sie ihre Staaten als das Nonplusultra der Fernwehträume vorstellen konnten. Es war zum Teil rührend, wie sie ihre Attraktionen ins rechte Licht zu rücken versuchten. So hob der Vertreter der Elfenbeinküste als besonders bemerkenswert hervor, daß man im Land sogar gepflasterte Straßen habe und daß es in seinem Land einen Urwald gebe. Und 900 Hotelzimmer im Land genügten schon verwöhntesten europäischen Ansprüchen. Kambodscha empfahl sich als ein Land des Friedens in einer Weltecke, wo Kanonendonner regiert, und Ecuador zeigte sich sehr bekümmert über Johnsons Sparmaßnahmen. Von beinahe allen Entwicklungsländern, die in diesem Colloquium zu Wort kamen, wurde der starke Wunsch nach ausländischer Investitionshilfe geäußert. Von Ceylon bis Indonesien und von Afrika bis Südamerika macht man sich Hoffnungen auf große Hotelunternehmen, die bereit sind, dem Fremden das Bett zu machen.

Der Sprecher der Zentralafrikanischen Union ließ durchblicken, daß die hochgeschraubten Erwartungen der jungen Staaten unerfüllt geblieben sind. Ich habe während der Berliner Tage mit vielen von ihnen über die geschäftliche Bilanz ihres Aufenthaltes an der Spree gesprochen. Alle hatten zwar Kontaktgespräche geführt, aber keiner konnte einen Auftrag mit nach Hause nehmen. So wird auch des sambianischen Ministers K. Konobos ehrlich gemeinte Beschwörung der völkerverbindenden Funktion des Reisens über Grenzen nichts an der Tatsache ändern, daß für die Entwicklungsländer vorläufig nur Krumen von dem großen Kuchen des Tourismus übrigbleiben. Das mag für sie das traurige Fazit ihrer Berlinreise sein, auch wenn sie der Kongreßvorsitzende Dr. Lohmann in der Schlußveranstaltung eindringlich aufforderte, „an der Gemeinschaftsaufgabe des internationalen Tourismus aktiver mitzuarbeiten“. Auf Börse und Kongreß waren sie die Aktivsten – und die Erfolglosesten.