Die Ergebnisse einer Meinungsumfrage, die das Allensbacher Institut für Demoskopie für die Illustrierte „Stern“ veranstaltete, werfen ein Schlaglicht auf zwei deutsche Probleme: Sollen die Ostgebiete an die Deutschen zurückgegeben werden oder bei Polen bleiben? Soll Deutschland wiedervereinigt werden oder nicht? So die Fragen, die an einen „repräsentativen Durchschnitt“ der Bürger in Frankreich, Holland, Belgien, Norwegen, Dänemark und in den USA gestellt wurden.