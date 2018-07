Die Mitbestimmungs-Diskussion hat zu früh begonnen – aber Gewerkschaften wie Unternehmer sollten sie sachlich führen.

Die „Strategie des begrenzten Konflikts“, die den Genossen von SPD-Professor Horst Ehmke empfohlen wurde, hat ihre erste Bewährungsprobe zu bestehen. Der Beschluß des Parteitages, einen Vorstoß zur Ausdehnung der Mitbestimmung zu unternehmen, hat die SPD auf Kollisionskurs mit ihrem Regierungspartner gebracht. Zwar kann man vermuten, daß die SPD-Fraktion sich des Auftrages mißmutig entledigen wird (Umfragen zeigen, daß die meisten Arbeiter wenig Interesse an „Mitbestimmung“ zeigen) – aber dies ist keine Gewähr dafür, daß der Konflikt begrenzt bleiben wird.

Die Entscheidung von Nürnberg bedeutet eine Niederlage für die sozialdemokratischen Wirtschaftspolitiken Karl Schiller und sein Staatssekretär Arndt haben die Delegierten beschworen, über die Mitbestimmung „nicht hier und heute“ zu entscheiden: der „begrenzte Konflikt“ paßt nicht zur „konzertierten Aktion“. Nach der Entscheidung von Nürnberg wird der Wirtschaftsminister es schwerer haben, die Unternehmer auf seine Seite zu ziehen – mancher Wirtschaftsführer wird nun argwöhnen, hinter dem unverbindlichen Schlagwort der sozialen Symmetrie verberge sich die harte Realität einer Ausdehnung gewerkschaftlicher Macht.

Über Mitbestimmung muß also jetzt gesprochen werden. Bisher gab es leider wenig Diskussion und viel Polemik. Wenn ein sonst so besonnener Mann wie der DGB-Vorsitzende Ludwig Rosenberg alle Gegner der Gewerkschaftsvorschläge als „Reaktionäre“ verdammt, so befindet er sich auf dem falschen Weg. Ist etwa der katholische Sozialwissenschaftler Professor von Nell-Breuning plötzlich ein „Reaktionär“ geworden, weil er Bedenken geäußert hat? Nell-Breuning befürchtet wie Schiller, eine Ausdehnung der Mitbestimmung könnte die deutsche Industrie innerhalb der EWG benachteiligen und zu einer Kapitalflucht aus der Bundesrepublik führen.

Wenn die Gewerkschaften auf diesen und andere ernste Einwände mit Phrasen reagieren, setzen sie sich dem Verdacht aus, es gehe ihnen im Grunde nur darum, möglichst schnell weitere Machtpositionen in der Wirtschaft zu erringen. Und über eines müssen sich die Befürworter der Mitbestimmung klar sein: Die Mehrheit in diesem Land wünscht ganz bestimmt nicht, daß das „Regime der Manager“ von einem Regime der Funktionäre abgelöst wird.

Die Aufforderung zu sachlicher Diskussion darf sich freilich nicht an eine Seite allein richten. Die Unternehmer machen es sich zu leicht, wenn sie nur nein sagen: Sie sollten nicht vergessen, daß die Gewerkschaften durch ihre im ganzen maßvolle Politik entscheidend zur wirtschaftlichen Prosperität in diesem Lande beitragen. Sobald die akuten konjunkturpolitischen Sorgen endgültig überwunden sind, wird die Gesellschaftspolitik im Mittelpunkt stehen. Und wenn dann niemand Alternativen anzubieten hat (etwa neue Wege zum „Volkskapitalismus“), könnte im Zusammenspiel von SPD und linker CDU durchaus ein „scharfes“ Gesetz durchgepeitscht werden – vielleicht nicht vor, aber nach 1969.

Die Auseinandersetzungen beginnen, bevor die von der Regierung eingesetzte Sachverständigenkommission ihr Votum abgeben kann. Die ZEIT möchte in den nächsten Wochen einen Beitrag zu sachlicher Diskussion leisten. Wir werden über Erfahrungen und Probleme berichten, Forum für Befürworter und Gegner der Mitbestimmung sein. Und wir werden deutlich sagen, welche Pläne wir für vernünftig halten – und welche für gefährlich. Diether Stolze