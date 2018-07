Die zum Veba-Bereich gehörende Nordwestdeutsche Kraftwerke AG, Hamburg, errichtet zusammen mit der Hamburgischen Electricitäts-Werke AG an der Unterelbe ein Kernkraftwerk mit einem Druckwasserreaktor und einer Bruttoleistung von 662 MW. Zur Zeit ist dies das größte Projekt seiner Art auf dem Kontinent. Gleichzeitig bauen die NWK an der Kieler Förde (zusammen mit der Stadtwerke Kiel AG) ein Kohlekraftwerk (320 MW), in Bremen-Farge geht 1969 ein weiteres Kohlekraftwerk (ebenfalls 320 MW) seiner Vollendung entgegen.

Die plötzliche Liebe zur Kohle, die bisher in der Verwaltung keinen Platz hatte, ist nicht als Rückfall in eine „schwarze“ Vergangenheit zu werten, sondern entspringt einem kühlen Rentabilitätsdenken. Kohlekraftwerke sind schneller zu errichten als Kernkraftwerke – und bevor das Kernkraftwerk an der Elbe in Betrieb gehen kann, werden bei den NWK neue Erzeugungskapazitäten gebraucht. Daß diese mit Kohle statt mit Heizöl befeuert werden sollen, ist eine Folge des Gesetzes zur Förderung der Verwendung von Steinkohle in Kraftwerken, das es erlaubt, bis zu 45 Prozent der gesamten Investitionskosten steuerfrei in die Rücklagen zu überführen, wenn in den neuen Kraftwerken zehn Jahre lang EWG-Kohle verwandt wird. Bisher haben die gut verdienenden NWK 58 Millionen Mark auf Grund dieses Gesetzes den Rücklagen zugeführt. Dadurch ergab sich eine Steuerersparnis von rund 35 Millionen Mark, ein Betrag, der zur Stärkung der Liquidität diente in einer Zeit, da Kapital knapp und teuer war.

Die Bilanzstrunktur hat sich dank der ausgezeichneten Ertragskraft ständig verbessert. Nach Umbuchung von 66 Millionen bisher stiller in die offenen Reserven ist der Eigenkapitalanteil an der Bilanzsumme auf 49 Prozent gestiegen. Damit ist eine gesunde Ausgangsbasis für eine weitere Fremdfinanzierung geschaffen. Der Gewinn je Aktie, der für 1965/66 von der Verwaltung mit 35 Mark angegeben wurde, dürfte sich 1966/67 auf rund 40 Mark erhöht haben. kw