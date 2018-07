Die Große Koalition in Bonn erlebte am Wochenanfang einen akuten Anfall von hohem Krisenfieber. Bundesinnenminister Lücke reichte am Dienstagmittag seinen Rücktritt ein, den er am Abend auf Ersuchen von Bundeskanzler Kiesinger wieder rückgängig machte. Grund für Lückes Demissionswillen: Der Nürnberger SPD-Bundesparteitag hatte am Donnerstag voriger Woche beschlossen, eine Entscheidung über die Wahlrechtsreform bis zum nächsten ordentlichen Parteitag zu verschieben, der erst 1970 fällig ist.

Lücke hatte die Wahlrechtsfrage schon immer als „Bewährungsprobe der Großen Koalition“ aufgefaßt. Den Nürnberger Beschluß wertete er als Verrat der Sozialdemokraten an der Koalitionstreue. Angeblich soll die SPD-Führung am 11. Januar zugesichert haben, eine Entscheidung über die Wahlrechtsreform noch im Herbst dieses Jahres herbeizuführen. Lücke sollte bis Ostern einen Gesetzentwurf zur Einführung des relativen Mehrheitswahlrechts mit Wirkung ab 1973 vorlegen, hatte seine Arbeiten aber mit Rücksicht auf die Widerstände der Sozialdemokraten gebremst.

Vor dem Vorstand der CDU/CSU-Bundestagsfraktion versuchten Bundeskanzler Kiesinger und der Fraktionsvorsitzende Barzel am Montag, den aufgebrachten Lücke zu besänftigen. Das Kommuniqué über die Sitzung aber ließ bereits erkennen, daß in der Fraktion auch Unmut über andere Ergebnisse des SPD-Parteitags gärte.

Am Dienstagvormittag erklärte Kiesinger vor der Bundestagsfraktion, für ihn sei die Wahlrechtsfrage keine „Schicksalsfrage“. Die Mehrheit der Fraktion zeigte sich unlustig, über ein Problem zu streiten, das in Bonn vielfach schon für unlösbar gehalten wird. Lücke, der sich nun nicht nur von seinen Parteifreunden, sondern auch von seinem Kanzler verlassen wähnte, reichte seinen Rücktritt ein. Kurz zuvor hatte der Minister mit seinem Duzfreund, Bundespräsident Lübke, ein kurzes Gespräch geführt.

Mittags trafen sich die Führer von SPD und CDU/CSU – schon ohne den Bundesinnenminister – zum entscheidenden Koalitionsgespräch. Die CDU/CSU-Fraktion hatte eine Marschroute festgelegt, die wichtige Bereiche der Bonner Politik durchmaß und die zur direkten Konfrontation mit den Sozialdemokraten führen mußte. Neben der Wahlrechtsfrage zeichneten sich vor allem zwei Kontrovers-Punkte ab:

Oder-Neiße-Linie. CDU: Festlegung der Grenzen eines wiedervereinigten Deutschlands erst durch Friedensvertrag. – SPD: „Anerkennung bzw. Respektierung der Oder-Neiße-Linie bis zur friedensvertraglichen Regelung.“

Mitbestimmung. CDU: Abwarten bis zum Bericht einer Regierungskommission über die Erfahrungen im Montan-Bereich. SPD: Gesetzentwurf über Ausdehnung auf die übrige Wirtschaft noch in dieser Legislaturperiode.

Nach vier Stunden bekundeten die Koalitionspartner ihren Willen, „die gemeinsame Politik fortzusetzen“, auch wenn man noch nicht in allen Fragen Einigkeit erzielt hatte. Am Abend bat Kiesinger Minister Lücke, im Amt zu bleiben. Lücke sagte zu, ließ aber zugleich erklären, „daß für seine endgültige Entscheidung ein befriedigendes Ergebnis der Verhandlungen zwischen den Koalitionspartnern über die weitere Behandlung der Wahlrechtsfrage Voraussetzung sei“. So hing der Koalitionssegen in Bonn Mitte der Woche zwar noch schief. Fürs erste aber schien er gerettet zu sein.