Von Petra Kipphoff

Die gemeinsamen Gastgeber, Günter Geisseier, der Vorsitzende des Kunstvereins, und Karl Ruhrberg, der Direktor der Kunsthalle, waren erschöpft, erstaunt und glücklich – wie das eben so ist, wenn die Zahl der Gäste drei- bis viermal so groß ist wie erwartet, und diese Masse, durch die weder mit gezieltem Drängeln noch mit forciertem Stimmeneinsatz hindurchzukommen ist, dann selbsttätig den weiteren Verlauf des Abends bestimmt.

Waren es nun 2500 oder 4000 Besucher, die am 21. März um 18 Uhr zur Doppelvernissage in die Düsseldorfer Kunsthalle gekommen waren? Wie dem auch immer gewesen sein mag, sicher ist: die Zahl der Menschen reichte aus, um die Ausstellungsobjekte unsichtbar zu machen, und sie reicht ebenso sicher aus für einen Rekord. Es ist unwahrscheinlich, daß bei der Eröffnung einer Kunstausstellung in unserem Lande je größere Menschenmengen sich drängten.

Aber – und diese Parenthese ist keine Einschränkung, sondern nur ein Hinweis auf die durchaus erlaubten und zur Nachahmung empfohlenen Tricks, mit denen man die Zahl der Besucher von Kunstveranstaltungen drastisch erhöhen kann – wie hielt man’s in Düsseldorf eigentlich mit der Kunst?

Die Einladung versprach zwei aufeinanderfolgende Vernissagen, ein Glas Bier und Deutschlands derzeit besten Jazz-Mann, Claus Doldinger mit seiner Soul-Band.

„Wer vieles bringt, wird manchem etwas bringen, und jeder geht zufrieden aus dem Haus“, das ist ein zu Unrecht verachtetes Rezept.

Selbst wenn irgendein gelockter Knabe sich vorwiegend des Freibiers wegen in Düsseldorfs Kunsthalle eingefunden haben sollte – eine in unserem wohlverpflegten Land eher absurde Vorstellung –, so hat jener nach dem Bier vielleicht noch Nicolas Schöffer entdeckt und gefunden, daß das eine höchst interessante Dreingabe war zum Düsseldorfer Alt.