Berlin Bis zum 15. April, Akademie der Künste: „Hans Uhlmann“

Wenn das vielzitierte „technische Zeitalter“ in Deutschland seinen Bildhauer gefunden hat, so heißt er Hans Uhlmann. Der heute 68jährige arbeitet seit 1925 nur mit einem Werkstoff: Metall, meist Stahl. Von graziösen Drahtplastiken führt der Weg des einstigen Elektroingenieurs zu oft monumentalen technoiden Gestaltungen, denen dennoch so etwas wie Musikalität innewohnt, die sich häufig sogar direkt auf Musikalisches beziehen. Die erste Gesamtausstellung, die nur in Berlin zu sehen sein wird, zeigt in Modell und Großphoto auch viele Auftragsarbeiten, die – wie in Berlin vor der Deutschen Oper oder in Bonn vor der Beethovenhalle – auch städtebauliche Akzente gesetzt haben.

Wolf Jessen

Köln Bis zum 6. April, Galerie Ricke: „Robert Breer – Jasper Johns“

Köln, seit dem Kunstmarkt 67 ein Zentrum der Progressiven, verzeichnet neue Zugänge aus der Provinz. Nach der Galerie Wilbrand aus Münster hat nun auch die Galerie Ricke, bisher Kassel, eine Kölner Filiale aufgemacht. Sie zeigt zur Eröffnung Lithographien und Radierungen von Jasper Johns und, als europäische Premiere, „Floats“ von Robert Breer, motorisierte Skulpturen, die sich, auf Räder montiert, durch den Raum bewegen.

München Bis zum 12. Mai, Haus der Kunst: „Edouard Vuillard und Xavier Roussel“

Nach der großen Bonnard-Retrospektive eine Doppelausstellung aus dem Nabis-Kreis, die nach ihrer Münchner Premiere von Ende Mai bis September in der Orangerie der Tuilerien in Paris gezeigt wird, eine Hommage zur Hundertjahrfeier der Geburtstage von Vuillard und Roussel. Sie waren eng befreundet, Roussel war mit Vuillards Schwester verheiratet. Sie zusammen auszustellen, ist ein Akt der Pietät gegenüber einer Künstlerfreundschaft und von der Sache her interessant, weil sich die beiden künstlerisch extrem voneinander entfernten, man könnte, als vergleichbare Antipoden in der deutschen Malerei, Menzel und Böcklin zitieren. Gemeinsam ist die Ausgangsposition: Beide haben als Na bis angefangen, Roussels „Frau im blaugetupften Morgenrock“ findet ihre genaue Entsprechung in Vuillards „Anprobe“ und „Négligé“. Reine Farben, Rot, Gelb, Ocker, leuchtende Blautöne stehen unverbunden nebeneinander. Beide gehören, um 1890, zur europäischen Avantgarde, finden, zehn Jahre vor Matisse, die dekorative Arabeske. Dann trennen sich ihre Wege. Vuillard entscheidet sich für einen unzeitgemäßen Realismus, für ein Milieu, dessen kleinbürgerliche Enge durch eine vollendete Peinture, durch das einheitliche Bildlicht, an dem alle sorgsam detaillierten Gegenstände partizipieren, sublimiert wird. Der Maler des „Zwirnfaden“ ist ein Zeitgenosse oder Nachkomme von Vermeer oder Chardin, sein Werk eine altertümliche und stille Enklave in der Malerei des 20. Jahrhunderts. Roussel dagegen gefällt sich in böcklinhaften Mythologien, belebt seine Landschaftsszenerien mit Nymphen und Faunen (seinen Schülern an der Academie Ranson pflegte er Mallarmé vorzulesen). Er ist in Gefahr, die Farben, das Rosa der Wolken oder des Inkarnats, ins Grelle oder Süße zu übertreiben, und ist in seinen besten Bildern, dem „Sommer“, der „Weinernte“, dem „Jungbrunnen“ und manchen Lithographien („Leda et le cygne dans une caverne“) sowohl Maurice Denis wie den neueren Mythenmalern mindestens ebenbürtig.