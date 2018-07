Einmal hieß es lautstark – und das ist noch gar nicht so lange her: „Wehret den Anfängen!“ Manche riefen sogar nach dem Kadi. Gemeint war die Nationaldemokratische Partei Deutschlands. Und die vor ihr warnten oder ihr Verbot verlangten, waren Bonner Politiker.

Der Kanzler sorgte sich nach den stürmischen Wahlerfolgen der Thadden-Kolonnen, weil er auf die Auswirkungen im Ausland bedacht war. Minister Strauß meinte, es gäbe keine NPD, wenn die anderen gewillt seien, auf die rechte Weise das nationale Anliegen zu vertreten. Die Minister Brandt und Wehner ahnten Schlimmes, würde dem Rechtsradikalismus nicht rechtzeitig Einhalt geboten. Bundestagsdebatten sollten stattfinden, politische Auseinandersetzungen in der Öffentlichkeit, Gegenkräfte sollten mobilisiert werden. So versprachen, so forderten sie es – freilich immer erst dann, wenn die NPD wieder einmal auf ihre Kosten einen neuen Wahlsieg verbuchen konnte. Geschehen aber ist nie etwas.

Auch bei den Wahlkämpfen, die zur Zeit in Baden-Württemberg stattfinden, kommt Thadden ungeschoren davon. Niemand zerpflückt seine Thesen, keiner flickt der NPD etwas am Zeug. Die drei Parteien betrachten sie einfach als ein nullum: Nationaldemokraten? Gibt es nicht!

Nach der Wahl aber, wenn die Thaddens auch in den Stuttgarter Landtag eingezogen sein werden, wird es wieder heißen: Wehret den Anfängen! Und dann wird es, wieder einmal, zu spät sein. D. St.