Von Werner Höfer

Der Rolls-Royce vor der Tür: das ist immer noch ein Statussymbol, das durch keine Pfundschwäche außer Kraft gesetzt werden kann. Aber der Rest ist bescheiden, architektonische Austerity. Mancher Interessenverband, mancher Lobbyvertreter hat sich zwischen Bonn und Godesberg eindrucksvoller niedergelassen als der britische Botschafter. Sein Zimmer würde, was Lage, Größe und Ausstattung angeht, von den meisten Chefs kontinentaler Mittelbetriebe als nicht standesgemäß verschmäht.

Sir Frank Kenyon Roberts sitzt auf den Koffern. Anfang April, nachdem er in Bonn, Berlin und anderwärts seine Abschiedsvisiten absolviert hat, kehrt er nach England zurück: Er geht in Pension. Das Kompliment, jünger auszusehen als die meisten Sechziger, beantwortet der Botschafter mit einer verblüffenden Altersangabe:

„Eigentlich bin ich, diplomatisch berechnet, schon ein paar Jahre älter als sechzig. In unserem diplomatischen Dienst zählt ein Jahr, das man in klimatisch oder politisch exponierten Zonen verbringt, gleich fünfzehn Monate. Da ich beispielsweise in Indien und in Moskau tätig war, habe ich nach dieser Zeitrechnung einen „Überschuß“ von 2 1/4 Jahren.“

„Bildet für Ihre Diplomaten der 60. Geburtstag eine unüberwindliche Barriere?“

Weil diese Regel nicht auf eine gesetzliche Bestimmung, sondern – wie so vieles in Großbritannien – auf konsequent praktizierten Brauch zurückgehe, gäbe es davor so gut wie kein Entrinnen. Dennoch bilde er eine „monumentale Ausnahme“, da er bei seinem Ausscheiden bereits ein halbes Jahr älter sei als sechzig.

„Seit fast genau fünf Jahren sind Sie in Bonn akkreditiert. Wie haben sich die deutsch-englischen Beziehungen in dieser Zeit entwickelt?“