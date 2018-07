Von Nina Grumenberg

In dieser Woche veröffentlichte der Wissenschaftsrat seine Empfehlungen „zur Struktur, und zum Ausbau der medizinischen Forschungs- und Ausbildungsstätten“.

Als Ziel des Reformplanes gilt, „die aus der geschichtlichen Entwicklung heraus verständliche Sonderrolle der Medizinischen Fakultäten zu überprüfen und Wege aufzuweisen, die es ihnen ermöglichen, die allgemein für Institutionen der wissenschaftlichen Hochschulen geltenden Forderungen besser als in den letzten Jahrzehnten zu erfüllen“.

Auf den ersten Blick scheint es nur die Aktualität des Themas zu beweisen, daß vor knapp einem Monat auch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) eine Denkschrift über Strukturfragen in der medizinischen Forschung veröffentlicht und damit zu erkennen gegeben hatte, daß sie sich in ihrer Rolle als zentrale Forschungsförderungsorganisation in der Bundesrepublik ebenfalls Gedanken über die ebenso vielschichtige wie dringend notwendige Anpassung der medizinischen Fakultäten an die wissenschaftliche Entwicklung gemacht hat.

Bei näherem Hinsehen drängt sich jedoch die Frage auf, inwieweit die Duplizität der Reformvorschläge einen Sinn hat.

Die Denkschriften der DFG trugen bisher den Charakter von Bestandsaufnahmen, die im wesentlichen über den wissenschaftlichen Erfolg oder Mißerfolg einzelner Fachgebiete Auskunft gaben. In ihrer Medizin-Denkschrift beschäftigt sich die DFG nun zum erstenmal auch mit Strukturfragen eines Wissenschaftsgebietes.

Da ihr Präsident, Professor Julius Speer, selbst Mitglied der wissenschaftlichen Kommission im Wissenschaftsrat ist und damit die Möglichkeit gehabt hätte, die Arbeit des Wissenschaftsrates mit den Überlegungen seiner Organisation zur Mediziner-Reform zu ergänzen, liegt der Schluß nahe, daß die DFG sich und ihre Vorstellungen nur in einer eigenen Denkschrift genügend berücksichtigt meinte.