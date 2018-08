Inhalt Seite 1 — Mehr Kultur im Privat-Fernsehen? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Manfred Jenke

Der in Köln und Lausanne lehrende Soziologe Alphons Silbermann ist ein ebenso vielseitiger wie engagierter Geist: dem Kölner Opernhaus lieferte er (in der Aera Schuh) eine beachtliche Neubearbeitung von „Hoffmanns Erzählungen“; angeregt durch deutsche Teppichfabrikanten verfertigte Silbermanns Kölner Institut eine Studie über das „Wohnen der Deutschen“; dem Bundesinnenminister diente der reisefreudige Professor mit einer Expertise über das Fernsehen in Japan. Neuerdings liegt ein Buch vor, das zwar nicht den wissenschaftlichen Ruf des Verfassers, wohl aber den Grad seiner Umstrittenheit erhöhen dürfte:

Alphons Silbermann: „Vorteile und Nachteile des kommerziellen Fernsehens – Eine soziologische Studie“; Econ-Verlag, Düsseldorf und Wien; 320 Seiten, 38,– DM.

Er geht aus von der Grundthese, ein Fernsehprogramm sei eine Ware, die dem Zuschauer frei zur Auswahl stehen sollte („ob gewisse künstlerische Kreise mit einer solchen Auffassung einverstanden sind oder nicht“). Durch Gegenüberstellung des Fernsehprogrammangebotes in den soziologisch vergleichbaren Regionen Köln und Pittsburgh versucht Silbermann nachzuweisen, das amerikanische Fernsehen offeriere seinen Zuschauern weitaus größere Möglichkeiten der Pro-

grammauswahl als das deutsche Fernsehsystem. Dank der Kommerzialisierung gebe es in den Vereinigten Staaten eine größere Anzahl von Stationen, so daß eine Spezialisierung, ja Arbeitsteilung im Programmangebot möglich sei. Dabei komme die Vermittlung von Kultur keineswegs zu kurz. „Selbst bei der Gegenüberstellung der Programmangebote der ‚rein‘ kommerziellen Stationen zeigt es sich“, behauptet Silbermann, „daß – auf den ganzen Tag bezogen – das von kommerziellen Fernsehstationen ausgestrahlte Programmangebot in Pittsburgh noch immer mehr kulturell hochstehende Sendungen enthält als das vom öffentlich-rechtlichen Fernsehen ausgestrahlte Programmangebot in Köln.“

Wer sich jemals längere Zeit freiwillig oder gezwungenermaßen den Programmen amerikanischer Fernsehstationen ausgeliefert sah, wird äußerst gespannt darauf sein, wie Professor Silbermann zu diesen jeden Sachkenner überraschenden Erkenntnissen gekommen ist. Wer dann gründlicher nachliest, erhält in diesem Buch verblüffende Einsichten in die Methodik soziologischer Forschungsarbeit (und die Schludrigkeit des Econ-Lektorates). Hier nur zwei Beispiele: