Michael Stern: „König Faruk“; Bechtle-Verlag, München; 236 Seiten, 18,80 DM.

Als die Revolutionäre unter General Nagib im Jahre 1952 die Schatzkammer des königlichen Palastes aufbrachen, fanden sie jenes Diebesgut, um dessen Wiederbeschaffung sich der Schah von Persien bei Faruk vergeblich bemüht hatte, nämlich das juwelenbesetzte Schwert des im Exil verstorbenen Schahs von Persien, des Vaters von Rheza Palehvi, und seine Orden. Faruk, dessen Habgier bekannt war, hatte sie dem in Ägypten bestatteten Leichnam entwenden lassen, ebenso wie er seine eigene Schwester Fawzia um die Kronjuwelen und den ägyptischen Prinzen Tabir um dessen Palast und Silber im Wert von 1500 englischen Pfund bestohlen hatte.

Schah Rheza Palehvi hatte übrigens keinen Zweifel daran gelassen, wen er für den Dieb hielt, und dem ägyptischen Botschafter auszurichten befohlen, dies seinem König zu übermitteln, doch Faruk hüllte sich in Schweigen – ein Krimineller, der seine königliche Macht dazu benutzte, eine Straftat an die andere zu reihen, nicht nur Eigentumsdelikte, sondern Totschlag, Erpressung und Nötigung, von kleineren Betrügereien ganz zu schweigen.

Dieser pathologische Dickwanst, der 850 000 ägyptische Pfunde im Jahr verspielen konnte und sich in ständiger Geldverlegenheit befand, der jeden Rat in den Wind schlug und sich nur für Frauen interessierte – allein im Exil soll er 3000 gehabt haben – wird in dieser genüßlich zubereiteten Story von Mike Stern zu einem interessanten Bösewicht, dem man gewisse menschliche Züge nicht absprechen kann.

Nach dem Tode seines Vaters wurde Faruk 1937 großjährig gesprochen und zum König gekrönt, ein junger Mann von 17 Jahren voll edler Vorsätze, doch ohne Charakter und unfähig, sich zu beherrschen. Sein engster Vertrauter war Antonio Pulli, ein italienischer ehemaliger Elektrikerlehrling, der Faruk seinerzeit eine auseinandergenommene elektrische Spielzeuglokomotive repariert hatte. Von diesem Augenblick an hatte Faruk ein solches Vertrauen zu dem Italiener, daß er dessen Rat völlig vertraute und ihm die intimsten Angelegenheiten übertrug. Die Revolutionäre fanden in Pullis Amtszimmer einen Glasschrank mit 30 Haken, an jedem hing ein Schlüssel für den Zugang zu einer der königlichen Gespielinnen.

Als Faruk schließlich zur Abdankung gezwungen wurde, hatte er an den Revolutionsrat nur eine Bitte: man sollte Pulli erlauben, ihn ins Exil zu begleiten. Die Jacht „Mahroussa“ mußte jedoch ohne Pulli auslaufen, der später verhaftet und vor Gericht gestellt worden ist. Hier hat er über seinen ehemaligen Arbeitgeber ausgepackt und dessen sämtliche Verstecke für Schmuck und anderes Diebesgut verraten; heutet leitet er ein Restaurant in Kairo.

Man erfährt aus diesem Buch eine Menge solcher Geschichten und Geschichtchen, jede einzelne geeignet für die Regenbogenpresse, wäre Faruk nicht so unappetitlich und heute inaktuell.