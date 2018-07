Die Wahlrechts-Krise offenbarte: Die Große Koalition ist ein Bündnis auf Widerruf

Von Rolf Zundel

Bonn, im März

Der Nürnberger Parteitag der Sozialdemokraten hat in Bonn ein politisches Erdbeben ausgelöst. Zwar geriet die Koalition nie ernsthaft in Gefahr zu bersten, aber es zeigten sich doch bedenkliche Risse – Bruchstellen, die bei weiteren Erschütterungen zum Einsturz des Koalitionsgebäudes führen könnten. In den letzten Tagen ist es fraglich geworden, ob das Bündnis der beiden großen Parteien tatsächlich bis 1969 hält – trotz des erklärten Willens der Partner, die gemeinsame Politik fortzusetzen. Die Koalition arbeitet weiter, aber mit einem Innenminister, der seine politische Reputation vertan hat – und mit Partnern, die einander argwöhnisch belauern, ob nicht einer schon seinen Absprung vorbereitet.

Minister Lücke hatte am schärfsten auf den SPD-Parteitag reagiert – härter, als es dem Kanzler und der Unionsführung lieb war. Er verkündete die Absicht, sein Amt niederzulegen, ließ sich trotz des Zuredens seiner Parteifreunde zunächst von diesem Entschluß nicht abbringen, führte bewußt eine scharfe Auseinandersetzung mit Kiesinger vor versammelter Fraktion herbei – und ließ sich dann vom Kanzler schließlich doch bereden, vorläufig noch im Amt zu bleiben.

Wahlrecht keine Schicksalsfrage

Diese Tragikomödie nach dem Motto „Rücktritt, aber vielleicht auch nicht“ lenkte den Blick der Öffentlichkeit auf eine Tatsache, die über den Auseinandersetzungen innerhalb der SPD in Vergessenheit geraten war: Auch in der Union steht nicht alles zum besten; es gibt sehr verschiedene Meinungen darüber, wie man sich gegenüber einem immer härter und fordernder auftretenden Koalitionspartner verhalten soll; eine wachsende Gruppe steht der Großen Koalition mit starken Reserven gegenüber.