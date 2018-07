Corrado Bafile (64), Erzbischof und apostolischer Nuntius in der Bundesrepublik, verhandelte in München mit der bayerischen Landesregierung und Vertretern der CSU, SPD und FDP über eine Änderung des bayerischen Konkordats von 1925, die durch den Kompromiß der drei Parteien über eine Volksschulreform nötig geworden ist.

Gerhart Eisler, einst Spanienkämpfer, Amerika-Emi-;rant, Polit-Professor in Leipzig, zuletzt Vorsitzender des staatlichen Rundfunkkomiees der DDR, tarb 71 jährig auf einer Reise in die Sowjetunion an einem Herzinfarkt.

Klaus Harpprecht (40), Publizist und Geschäftsführer des S. Fischer-Verlags in Frankfurt, schied aus dem Verlag aus. In einem an den SPD-Vorsitzenden Brandt gerichteten Telegramm erklärte er „mit herzlichen Sympathien“ seinen Eintritt in die SPD.

Mauno Koivisto (44), bislang Finanzminister und Ex-Präsident der finnischen Notenbank, wurde Ministerpräsident einer Koalitionsregierung, die sich auf fünf Parteien stützt.

Hermann Hoecherl (55), Bundesminister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, beauftragte eine Münchner Public-Relations-Firma damit, die zunehmenden Mißverständnisse zwischen den Bauern und seinem Ministerium

Nelson Rockefeller (59), Gouverneur des US-Staates New York, erklärte, er betrachte sich nicht als Kandidat der Republikanischen Partei und strebe weder direkt nach indirekt das Amt des US-Präsidenten an.