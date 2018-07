Der Kunst und dem Mut eines amerikanischen Professors für plastische Chirurgie verdankt ein 21jähriger Student aus Baltimore, daß er noch heute beide Arme hat und daß er sie auch gebrauchen kann. Vier Jahre vorher hatten zwei Ärzte dem jungen Mann, der bei einem Unfall einen schweren Stromschlag erhalten hatte, unabhängig voneinander zur sofortigen Amputation geraten.

Professor Milton T. Edgarton untersuchte den Patienten, der seine Arme nicht bewegen konnte, weil sämtliche Hauptnerven durch den Stromschlag zerstört worden waren. Er ersetzte den jeweiligen Nervus Medianus des einen Armes (das ist der Nerv, der, grob gesagt, die drei mittleren Finger versorgt und auch am ehesten zum Bewegen des Daumens und des kleinen Fingers dienen kann) durch das noch unbeschädigte Stück des Nervus Ulnaris; er versorgt hauptsächlich den kleinen Finger des anderen Armes. Solch ein Nervenopfer, so sagte Professor Edgerton, sei immer dann berechtigt, wenn der betroffene Nerv schon irreparabel beschädigt oder aber nicht so wertvoll ist wie der zu ersetzende.

Etwa sechs Wochen nach der Operation begann die Sensibilität in die Arme zurückzukehren. Obgleich der Verunglückte noch jahrelang Schwierigkeiten hatte, etwa beim Knöpfen, kann er heute doch schon wieder Auto fahren, mit der rechten Hand schreiben, sich ankleiden und essen. Es sind zwar noch weitere Behandlungen erforderlich, um die Fingerfertigkeit zu verbessern, aber sie sind nicht mehr schwierig. Professor Edgerton empfiehlt allen Chirurgen, sich weit mehr als bisher auch um die Replantation amputierter Gliedmaßen zu bemühen. Rg