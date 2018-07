München

In der Rubrik „Bekanntschaften“ der „Münchener Abendzeitung“ erscheint an jedem Sonnabend die gleiche Anzeige: „Gesellschaftsliebende aller Altersklassen lernen sich im Partyclub kennen“, behauptet der Text. Es folgt eine Telephonnummer.

Ein Playboy-Syndikat? Ein Treff für Austausch-Partner? Die Orgie für den Mann von der Straße?

„Die meisten, die zu mir kommen, suchen einfach auf anständige Weise Anschluß. Manche kommen auch mit dem offen geäußerten Wunsch, einen Ehepartner zu finden. Playboys? – nein, die würden sich bei mir zu sehr beobachtet fühlen.“ Marion von Buchard, Initiatorin und Chefin, unterstreicht gern die Wohlanständigkeit ihres Unternehmens. Von seriösen Geschäftsleuten ist die Rede, von überlasteten Ärzten, die wenig Gelegenheit haben – gesellschaftlich – unter Menschen zu kommen, und „der französische Diplomat“ schleicht sich, gewissermaßen als Gütesiegel, immer wieder in die Unterhaltung.

Trotz aller Vorsicht sind Mißverständnisse auf, Seiten der Interessenten dennoch nicht zu vermeiden: eine Dame mußte streng des Clubs verwiesen werden, weil sie die Herren allzu arg bedrängte, zwei Herren wurden aus demselben Grund, sie bedrängten die Damen, hinauskomplimentiert. Ein Ehemann, der zwar mit Gattin eingetreten war, jedoch eine Clubfreundin suchte und fand, beschwor einen Skandal herauf, der zur Folge hatte, keine Ehepaare im Partyclub.

Wer Mitglied in dieser für die Bundesrepublik bisher einzigartigen Institution werden möchte, muß einen Fragebogen ausfüllen und 280 Mark bezahlen. Dafür wird er dann zu den zahlreichen Veranstaltungen eingeladen; Partys werden arrangiert, Bälle, Theatervorstellungen und sportliche Ereignisse gemeinsam besucht. Etwa zweimal die Woche „läuft etwas“.

Clubchefin Burchard erläutert, daß sie immer bemüht sei, ihre Leute nach Niveau zu unterteilen (es können nicht immer alle Clubmitglieder zu allen Veranstaltungen eingeladen werden), das Alter spiele weniger eine Rolle. Nun, so ähnlich mag schon ihre Großmutter verfahren sein, wenn sie Gäste in ihrem Salon empfing. Überhaupt hat der Partyclub mehr Ähnlichkeit mit dem Leben der Gesellschaft von ehedem, als mit moderner Party-society – sieht man einmal von der kommerziellen Basis ab.

Die Idee der käuflichen Party-Einladung stammt – wen wollte es wundern – aus Amerika. Dort lernte das blondmähnige, adlige Fräulein solche Clubs auch kennen. Zurück in München gründete sie an der Isar ihr eigenes Unternehmen. 300 Personen spielen bei ihr Gesellschaft. Die Zahl der Mitglieder bleibt praktisch konstant, die Mitglieder selbst wechseln. Wer seinen Kreis gefunden hat, zieht sich eine Weile „ins Privatleben“ zurück. Aus diesem Grunde wird auch nur ein einmaliger Beitrag erhoben. Die Nachfrage scheint außerordentlich rege, denn während wir uns unterhalten, klingelt das Telephon fast ununterbrochen. Ein Anrufer fragt forsch: „Können Sie nicht morgen abend mit mir Essen gehen?“ Er wird freundlich, aber förmlich belehrt, daß es „so“ nicht ginge, daß er sich aber gern an einem Vormittag über den Club informieren könne. Außer „Neuen“ rufen aber auch ein paar „Alte“ an: einer sucht Trost, weil ihm eine Operation bevorsteht, zwei andere erkundigen sich mitfühlend nach dem, der operiert werden soll... So geht das eben zu, in einer „Weltstadt mit Herz“! Cornelia Jacobsen