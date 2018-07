Von Hans Fischer-Barnicol

Johann Christoph Hampe (Hrsg.): „Die Autorität der Freiheit. Gegenwart des Konzils und der Zukunft der Kirche im ökumenischen Disput“; drei Bände; Kösel-Verlag, München; zusammen 2056 Seiten; 160,– DM. Subskript.-Preis 144,– DM.

An jenem 29. Januar 1959, an dem der gute Papst Johannes ein zweites Vatikanisches Konzil ankündigte, wußte er selber und wußte wohl auch sonst niemand zu sagen, wozu das nütze sein sollte. In großer Einfalt wünschte der Papst, es möge der Erbauung des christlichen Volkes dienen und von den getrennten Kirchen als Einladung verstanden werden, die Einheit der Christenheit zu suchen.

Seither ist viel von offenen Türen und Fenstern gesprochen worden, von den ungeheuren Möglichkeiten und Aufgaben in einer ungeheuren Welt von heute. Der reformatorische Elan dieser Kirchenversammlung wurde gepriesen, ihre retardierenden Momente wurden beklagt. Experten bedauerten, daß sich manches noch nicht und anderes eigentlich nicht mehr sagen lasse. Wie immer, wenn Wind die Gewässer kräuselt, ertönten die Unkenrufe. Schließlich wurde man aber doch davon überzeugt, daß es gar nicht so schlecht um die Kirche stehe, da sie in Bewegung geraten sei. Selbst Intellektuelle entdeckten, daß die Kirche wieder interessant wird. Insofern hat dieses II. Vaticanum seine Aufgabe erfüllt: es hat herausgefunden, wozu es gut war.

Nun, da man alles schwarz auf weiß nach Hause tragen kann, in zuweilen verblüffend lebendigem Latein und bemühten Übersetzungen, die erst durch Karl Rahners und Herbert Vorgrimlers Bearbeitung deutlich und klar geworden sind, nun, da die Kommentarbände aufgehen wie Hefeteig, fragt man sich abermals ein wenig beklommen, was es wohl geleistet habe, dieses Konzil von gestern für die Kirche von morgen?

Dem, der’s erfahren will, darf man den guten, leider nicht ganz billigen Rat geben, Antwort in den umfangreichen Büchern zu suchen. Sie brauchten nicht gar so voluminös zu sein wie diese drei Bände, die der evangelische Theologe Johann Christoph Hampe im katholischen Kösel-Verlag herausgegeben hat; dafür informiert vorerst auch kein anderes Werk so gründlich und gut.

Durch kluge Gliederung gelingt dem Herausgeber, die Geschichte dieser Kirchenversammlung zu schreiben, zugleich ihre Probleme, Diskussionen und Dekrete zu dokumentieren und die Möglichkeiten, die sich der Kirche in diesem Konzil erschlossen haben, zu erklären. Einer knappen Einführung in das jeweilige Kapitel folgen in durchaus repräsentativer Auswahl die wichtigsten der insgesamt 2127 Interventionen der Konzilsväter, dann thematisch geordnet die verabschiedeten Texte und schließlich die teils kritischen, teils sogar weiterführenden Kommentare von evangelischen, orthodoxen und katholischen Theologen, Kirchenhistorikern, Juristen und Publizisten, unter ihnen so hervorragende Autoren wie Hubert Jedin, Otto Karrer, Heinrich Fries, Heinrich Ott, Oscar Cullmann, Maximilian Zerwick, Edmund Schlink, Karl Rahner, Per Eric Persson, Max Thurian, Yves Congar, Lukas Vischer, Joseph Ratzinger, Hans Dombois, Kirsten Ejner Skydsgaard, Gregory Baum, Bernhard Häring, Helmut Gollwitzer, Hans-Jürgen Schultz und Walter Dirks, nicht zu vergessen der Herausgeber selbst.