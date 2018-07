Zuviel Bäume im Wald

Die Niederbayern haben genug vom deutschen Wald. Die staatliche Aufforstungspolitik ist ihnen unheimlich. Links der Donau bis zur tschechischen Grenze droht die restlose Bewaldung der Landschaft durch endlose Reihen grüner Fichten. Schon heute, klagt die „Arbeitsgemeinschaft Grenzland“ (Organisation niederbayerischer Städte und Landkreise), herrscht in Niederbayern grüne Monotonie, die erholungsuchende Touristen abschreckt. Um die letzten Wiesen und Täler für den Fremdenverkehr zu retten, fordern die Niederbayern Tabu-Zonen, in denen kein Baum mehr gepflanzt werden darf. Doch solange die Regierung in München an die Bauern Aufforstungsprämien zahlt, wird der Bayerische Wald noch weiter wuchern.

Bergschule am Nebelhorn

Die Bergführer des Oberallgäus schlossen sich zu einem Verein zusammen und gründeten die Bergschule Oberallgäu. Diese Bergschule ist die erste alpine Ausbildungsstätte in Deutschland mit festem Standquartier. Mit zahlreichen Kursen für Anfänger und Fortgeschrittene, für Kinder und Skiläufer wollen die Bergführer den Teilnehmern die alpine Landschaft erschließen. Sitz der Schule ist das Berghotel Höfatsblick am Nebelhorn in fast 2000 Meter Höhe. Die ersten Kurse beginnen Ende März: Sausende Abfahrten für erfahrene Skiläufer im Frühjahrsfirn. Die Kurse (sechs Tage) kosten zwischen 195 und 295 Mark, einschließlich Unterbringung mit Halbpension, Unterricht und Unfallversicherung.

Neue Nasen in Karlsbad

Im böhmischen Kurort Karlsbad kommen westdeutsche Touristinnen schnell und billig zu einer neuen Nase. Ein kurzer Besuch im Institut für Kosmetik, Voranmeldung ist nicht nötig, und vierhundert Mark genügen. Das Institut wurde im März eröffnet, steht unter streng wissenschaftlichen Leitung und ist der Erhaltung, Verlängerung und Vollendung der weiblichen Schönheit aller Altersstufen gewidmet. Über die Frage, ob nicht auch Männer zu diesem wissenschaftlichen Schönheitssalon Zutritt haben, schweigen sich die Tschechen noch aus. Damen jedenfalls werden mit allen bekannten Methoden moderner Gesichtsplastik und allgemeiner Kosmetik verschönt. Sogar eine interne und eine optische Abteilung gehören dazu. Die Preisschlager der Tschechen: Endgültige Entfernung der Sommersprossen: 20 Mark; Operation der Augenlidfalten: 280 bis 520 Mark; Krampfadern: 4 Mark.

