Stuttgart

Die meisten Verbrecher, die sich vor dem Gesetz nicht zu verantworten brauchen, sind unter den Eltern!“ In diesen Satz hat ein Oberstaatsanwalt seine Erfahrungen aus zahlreichen Prozessen wegen Kindesmißhandlungen zusammengefaßt. Da ist der knapp einjährige Fritz in Friedrichshafen, der Tag und Nacht nicht aus seinem Laufstall heraus durfte, mit Fäusten und Stöcken malträtiert und schließlich von einer Fürsorgerin blutverschmiert mit Beulen und Platzwunden entdeckt wurde. Da ist die zwei Jahre alte Regine, die von ihren Eltern einfach in das Badezimmer des Reihenhauses eingesperrt wurde, wenn das sorglose Paar sich dem Tanz oder anderen Vergnügungen hingeben wollte. Schon dreimal war der fünfjährige Udo von seiner Mutter mit Kopf- und Fleischwunden zum Arzt gebracht worden, nachdem der betrunkene Vater das Kind im Rausch mit Flaschen und Stuhlbein „verdroschen“ hatte.

„Keinem Hund dürfte das widerfahren“, sagte der SPD-Abgeordnete Veit kürzlich im Stuttgarter Landtag. Jeder, der davon erführe, würde Anzeige erstatten. Bei Kindern aber scheuen sich die meisten, sogar Ärzte, davor, die Polizei oder das Jugendamt auf das Martyrium der Wehrlosen aufmerksam zu machen. Es sei eine falsch verstandene Schweigepflicht, meinte der SPD-Jurist, wenn der Arzt über offenkundige Mißbräuche elterlicher Erziehungsgewalt schweige. Es sei auch nicht hinzunehmen, daß die Lehrer die Spuren roher Gewalt. übersähen. Blaue Flecken an dem Körper der Kinder verdienen zumindest ebensoviel Aufmerksamkeit wie die Tintenkleckse in den Heften.

Was war in der Wohnung der 27 Jahre alten Mutter in Herrlingen im Kreis Ulm vorgegangen, ehe Nachbarn die vier Kinder in der einem Schweinestall gleichenden Behausung befreiten und das Jugendamt alarmierten? Oder was war in der Wohnung der 34 Jahre alten Frau tatsächlich passiert, die nach zehn Monaten Untersuchungshaft vom Schwurgericht Karlsruhe aus Mangel an Beweisen freigesprochen wurde? Die Mutter von fünf ehelichen und sieben unehelichen Kindern hatte alle Angaben verweigert. Ihre dreijährige Elke war an einer Kopfverletzung trotz sofortiger Gehirnoperation gestorben. Soll dem Kind tatsächlich der Klapptisch auf den Kopf gefallen sein, oder war es nicht doch eine Körperverletzung mit Todesfolge? Trotz einiger Verdachtsmomente entschied das Gericht aber nach dem alten Rechtsgrundsatz „Im Zweifel für den Angeklagten“ und sprach die angeklagte Mutter frei.

Kurz zuvor noch hatte der Karlsruher SPD-Abgeordnete Veit an die Richter appelliert, sie sollten sich nicht so sehr von den Tränen der Eltern vor Gericht beeinflussen lassen, sondern vielmehr an die Tränen der Kinder denken, die unter der Willkür unbeherrschter Väter und Mütter zu leiden hätten.

Nach den Erfahrungen des Kinderschutzbundes ist die sogenannte Dunkelziffer von Kindesmißhandlungen im allgemeinen sehr viel größer, als man annimmt. Das gilt nach den Feststellungen in Baden-Württemberg auch für unzüchtige Handlungen an Kindern. Viele Kinder haben eine Scheu, darüber zu berichten. Sie sind meistens so eingeschüchtert, verängstigt oder unter dem Einfluß eines Schocks, daß es auch für die Angehörigen der weiblichen Kriminalpolizei nicht immer leicht ist, die Tat zu rekonstruieren. Dazu kommt, daß der Bericht für die meisten Kinder mit einem Nacherleben verbunden ist, so daß der physische Schaden noch durch den psychischen „multipliziert“ wird. Deshalb wurde im Stuttgarter Landtag jetzt der Vorschlag gemacht, man solle künftig bei der Vernehmung von Kindern ein Tonbandgerät verwenden und das Tonband als Beweismittel vor Gericht gelten lassen. Nur dadurch sei gewährleistet, daß die angeklagten Eltern ihr Kind zwischen der ersten Vernehmung und der Gerichtsverhandlung nicht zu einer ganz anderen Darstellung der Vorgänge veranlassen könnten.

Eine verzwickte Rechtsposition: Das Kind soll zu seinem Schutz gegen die Eltern aussagen, vor denen es fremde Menschen schützen wollen. Für Tiere hat man im vergleichbaren Fall das Tierschutzgesetz. Das Kinderschutzgesetz hilft uns nicht weiter. Nikolas Lang