München

Der deutsch-jugoslawischen Handelsgesellschaft „Deutsche Slowenijatis“, die am Rande des Münchner Stachus residiert, steht eine Geschäftserweiterung ins Haus. In absehbarer Zeit soll in ihrem Bürohaus eine Filiale der Kreditbank („Kreditna Banka in Rnailnica“) aus Ljubljana eingerichtet werden. Über den genauen Zeitpunkt der Eröffnung will der jugoslawische Handelsmann Radic, der die Handelsgesellschaft als Geschäftsführer leitet, noch nichts sagen. Aber die Abgesandten aus Laibach pochen auf ihre Aktentaschen: „Die Vorverträge sind abgeschlossen.“

Mit ihrer Filiale in München zielen die Laibacher Staatsbankiers auf die Sparstrümpfe ihrer gastarbeitenden Landsleute in Süddeutschland. Fast 90 000 Jugoslawen sind in der ganzen Bundesrepublik als Gastarbeiter beschäftigt, die meisten in Bayern und Baden-Württemberg. Viele der sparsamen Jugoslawen träumen von einer eigenen Pension in der Heimat und müheloseren Einkünften aus dem Fremdenverkehr. Die Finanzierungsgrundlage sollen die Einkünfte in Deutschland bilden. Ihr Geld brachten sie bisher in der Regel nur einmal im Jahr zur Bank – wenn sie auf Urlaub fuhren. Und sicher nicht alle zur „Kreditna Banka in Rnailnica“.

Doch die Münchner Aktivitäten sind weniger im Wettbewerb der jugoslawischen Banken untereinander zu suchen als vielmehr in der Notwendigkeit, alle Devisenquellen zu aktivieren. Der 33jährige Bankdirektor Milan Lovrencic, der mit einer dreiköpfigen Delegation aus Laibach anreiste, hält eine Offerte bereit, die seine Landsleute zu noch größerer Sparsamkeit ermuntern könnte. Während ihre Einlagen in Jugoslawien nur in Dinar verzinst werden, bietet er eine teilweise Verzinsung in Deutscher Mark, 6 Prozent jährlich – 4 Prozent in Mark, 2 Prozent in Dinar. Bei Sparkonten mit einer Kündigungsfrist von 24 Monaten soll die Verzinsung sogar auf 8 Prozent steigen – 5 Prozent in Mark und 3 Prozent in Dinar.

Lovrencic glaubt, von jedem dritten jugoslawischen Gastarbeiter Sparbeträge von monatlich 400 Mark herauslocken zu können, was einer Summe von rund 12 Millionen Mark entsprechen würde. Vor Beginn ihrer Tätigkeit auf dem Geldmarkt der kapitalistischen Bundesrepublik müssen sich die kommunistischen Bankiers allerdings erst mit den deutschen Bankgesetzen herumschlagen.

Bankier Lovrencic gibt sich zuversichtlich: „Wir wollen ja mit deutschen Banken zusammenarbeiten.“ Einwänden wegen seiner hohen Zinssätze begegnet er mit der Andeutung, daß Sparkonten mit 6 und 8 Prozent möglicherweise nur von jugoslawischen Staatsbürgern eingerichtet werden können. Gerhard Bartels