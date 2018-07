Von Otl Aicher

Hannover ist die Musterstadt des deutschen Städtebaues. Bei der Architekturausstellung 1966 in der UdSSR wie bei der Weltausstellung in Montreal 1967 wurde es an bevorzugter Stelle gezeigt.

Wird in Hannover besonders modern gebaut? Keineswegs; die Parksiedlungen Münchens wird man in Hannover vergebens suchen

Wird besonders gut geplant? Auch das nicht; eine neue Stadt wie die Nordweststadt in Frankfurt am Main mit ihrem Zentrum hat Hannover nicht, auch nicht, wenn die „Wohnanlage Auf der Horst“ für 10 000 Einwohner fertig sein wird.

Der allgemeine Ruf Hannovers beruht auf seiner Industriemesse, mit der Frankfurt der Rang einer zentralen Messestadt streitig gemacht wurde. Das scheint mit Stadtplanung wenig zu tun zu haben; in Wirklichkeit aber hat die Messe das Straßennetz von Hannover nach Kapazität wie nach Struktur entscheidend mitbestimmt. Die jährliche Industriemesse ist berühmt als größtes und am besten organisiertes Verkehrsschauspiel. Über Hannover ergießt sich während der Messe im Frühjahr eine wahre Flut von Autos, die mit Fernsehaugen, Hubschraubern und generalstabsmäßiger Organisation mühsam in Fluß gehalten wird. Daß der Verkehr nicht wie in Frankfurt oder Köln völlig zusammenbricht, danken die Besucher lobend Professor Hillebrecht und tragen seinen Namen ins Land.

Das Messegelände liegt im Südosten der Stadt, knapp außerhalb der Stadtgrenze. Um von der Autobahn, die weiter im Osten und im Norden an Hannover vorbeiführt, zur Messe zu gelangen, schuf er den Messeschnellweg, den Wcstschnellweg, den Südschnellweg – ein System von autobahnähnlichen Straßen, die die Autobahn mit der Messe verbindet.

Was zunächst wie die Erfüllung eines Sonderzweckes aussieht, war in Wirklichkeit die Umwandlung der Verkehrsstruktur der gesamten Stadt. An Stelle des Sternes von Bundesstraßen, die sich alle im Zentrum – genauer am Kröpke – trafen, trat ein weitmaschiges, nicht orientiertes Netz, das wie ein Raster die Fläche erschließt.