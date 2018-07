Schon in der Schule gab die kleine Blondine als Klassensprecherin den Ton an. Jetzt tut sie es auf dem Fußballplatz mit Pfiffen und knappen Erklärungen als Deutschlands jüngste Schiedsrichterin.

Schuld ist der Papa. Alles hatte er sich so schön ausgemalt. Ein Sohn sollte seine Leidenschaft für den Fußball teilen. Ihn wollte er mit auf den Sportplatz nehmen und mit ihm die Spielergebnisse diskutieren. Daß schließlich ein Mädchen kam statt des erhofften Jungen, änderte an seinem Vorsatz wenig.

Heinrich Block karrte Diana schon im Babyalter zum Fußballfeld der niedersächsischen Kreisstadt Winsen. Während er Ecke, Abseits und Elfmeter pfiff, blickte sie aus ihrem Wagen himmelwärts. Später stand sie an Muttis Hand am Spielrand und schaute auf das lustige Gewühl auf dem Platz. Der Ausflug am Wochenende zum Fußballplatz, auf dem Papa als autoritäre Gewalt über 22 Männer herrschte, wurde ein fester Bestandteil in ihrem Lebensrhythmus.

Auch als 16jährige mochte sie ihn nicht missen. Gemeinsam mit 46 männlichen Teilnehmern stellte sie sich einer Kommission und legte als drittbeste Kandidatin ihre Schiedsrichterprüfung ab.

Ihr erster Auftritt als Unparteiische lockte Fernsehen und Presse in die 12 000-Einwohner-Stadt. Seitdem ist Diana ein kleiner Star. Sportler aus allen Teilen der Bundesrepublik gratulieren, eine 80jährige wünscht schriftliche Auskunft über Winsen, ein Holländer erbittet eher persönliche Informationen, ein Junge aus Warnemünde schickt Photos im Sportdreß, und ein Anonymus empfiehlt sich als Kaiser Jacob I.

In ihrem Dachzimmer wird Winsens Fußballgöttin jetzt Abend für Abend die Post beantworten. Photos ihrer Idole blicken ihr dabei von den schrägen Wänden aus zu: die Beatles, Françoise Hardy, die Ofarims, Preußen Münsters ehemaliger Außenstürmer Hermann Lulka und der Verteidiger von TSV München, Bernd Patzke. Daneben hängen eigene Werke. Ölbilder nach Utrillomanier, Stadtansichten von Paris. Nein, dort gewesen sei sie noch nie. Schiedsrichter zu werden so wie Papa, diesen Kindertraum hat sich das 1,65 Meter große Mädchen erfüllt. Ihre Berufswünscheließensich nicht so einfach verwirklichen. Tänzerin wollte sie am liebsten werden, aber sie fand selbst, „das wäre nichts geworden“. Ihr zweites Berufsziel steckte sie nicht so leicht auf. Es gab lange Familiendebatten. Mutti gab schließlich den Ausschlag: „Meine Tochter wird kein Automechaniker und damit Punktum.“ Jetzt sitzt Diana im Bauamt der Winsener Kreisverwaltung als Angestelltenlehrling. Nach zwei Lehrjahren will sie die Prüfung machen, und Mutti ist sicher, daß sie es schaffen wird. „Diana ist ehrgeizig. Sie will immer die Beste sein.“ Mutterstolz klingt aus den Worten.

Immer die Beste sein zu wollen, kann auch behindern. Diana gibt es freimütig zu. Ihr Klassenlehrer hatte ihr geraten, auf die Mittel- oder Oberschule zu gehen. Aber sie wollte nicht. Sie hatte Angst, eine unter vielen zu sein, nicht mehr an der Spitze zu stehen. Heute bereut sie es. „Vielleicht mache ich Abendkurse.“

Dann wird sie noch weniger Zeit für ihren Tanzstundenfreund haben. Wolf gang Leckert (18) hat schon einen Plan, wie er wenigstens durch gemeinsame Ergebnisse mit ihr verbunden bleibt. „Ich mache jetzt auch meine Schiedsrichterprüfung.“ Für Fußball allerdings interessiert er sich nicht. Jörn Voss