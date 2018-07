Die Goldspekulanten in aller Welt sind mit der Schaffung des gespaltenen Goldpreises unzufrieden. Diese Regelung hat ihnen nicht die gewünschten Goldpreissteigerungen gebracht. Kein Wunder, wenn jene Leute, die sich in den letzten Wochen und Monaten reichlich mit Gold eingedeckt hatten zum Chor derjenigen zählen, die einen baldigen Zusammenbruch der von den Goldpool-Ländern gefundenen Konstruktion voraussagen. Alle Hoffnungen der internationalen Goldspekulation richten sich jetzt auf Frankreichs Staatschef de Gaulle – im Hintergrund steht die Erwartung, daß es dank seiner Aktivität eines Tages doch noch zu der erhofften Verdoppelung oder Verdreifachung des amtlichen Goldpreises kommt.

Wird das Gold allerdings auf immer vom internationalen Währungssystem getrennt, dann können alle Hoffnungen auf einen nennenswert höheren Goldpreis begraben werden, denn – meine verehrten Leser – der industrielle und private Goldverbrauch (einschließlich Schmuckverwendung) liegt auch heute noch unter der Goldproduktion.

Aber die Beurteilung des internationalen Goldmarktes und seiner möglichen Preisentwicklung soll nicht unser heutiges Thema sein. Wir wollen lediglich festhalten, daß mit der Spaltung des Goldmarktes noch nicht das letzte Wort gesprochen ist und daß Dollar und Pfund ihre Bewährungsprobe noch vor sich haben. Das wiederum heißt, daß der Anleger mit ungesicherten Dollar- und Pfundanleihen vorsichtig sein muß.

Wir sollten uns heute einmal mit der Praxis des Goldhandels beschäftigen. Zum Teil mußten sich selbst die Banken in den letzten Wochen erst mit ihr vertraut machen, denn bislang spielte die Goldspekulation in der Bundesrepublik nur eine untergeordnete Rolle. Diese verbreitete Unkenntnis war es auch, die viele Leute einen falschen Weg beim Goldkauf einschlagen ließen.

Die Masse der deutschen „Mitläufer“ der Goldspekulation ist deshalb ohne Gewinn geblieben, weil die bisher eingetretene Steigerung des Goldpreises nicht einmal die Spesen deckt, deren Hauptteil aus der 10prozentigen Mehrwertsteuer besteht, was bedeutet, daß der Goldpreis zunächst einmal um mindestens 14 bis 15 Prozent steigen muß, ehe das Verdienen in der Bundesrepublik beginnt.

Gold unterliegt der deutschen Mehrwertsteuer, ausgenommen sind nur solche Goldmünzen, die in ihren Ländern immer noch als gesetzliches Zahlungsmittel gelten, auch wenn sie es in Wirklichkeit nicht mehr sind. Mehrwertsteuerfrei sind Golddollar, Sovereigns> dänische Kronen, südafrikanische Rands und chilenische Pesos. Barren unterliegen auf jeden Fall der Mehrwertsteuer mit der Folge, daß sich in der Bundesrepublik ein florierender Goldmarkt oder Goldhandelsplatz nicht entwickeln kann. Das Geschäft müssen wir London, Paris und Zürich überlassen.

Wie war nun die Preisentwicklung beim 1-Kilogramm-Goldbarren? Unmittelbar vor der Spaltung des Goldmarktes gaben die deutschen Kreditinstitute den Kilo-Barren zu 5104 Mark ab, inzwischen ist der Abgabepreis auf 5665 Mark gestiegen. Aber was hat der private Barrenbesitzer davon? Wenn er seinen Barren zur Bank zurückträgt, wird sie ihm nur 4800 Mark dafür geben. Sein Verlust beträgt je Kilo also 300 Mark. Das mag sich, bis Sie, meine verehrten Leser, unser „Gespräch“ lesen, wieder etwas geändert haben, denn der Goldpreis schwankt täglich, aber Sie können aus der hohen Differenz zwischen den deutschen An- und Verkaufspreisen erkennen, wie schwer es ist, zu Erfolgen zu kommen. Wenn Sie sich es etwas leichter machen wollen, und Sie besitzen eine Firma, dann lassen Sie den Goldkauf am besten durch Ihre Buchhaltung laufen, weil in einem solchen Falle die 10 Prozent Mehrwertsteuer zur abzugsfähigen Vorsteuer werden.