Inhalt Seite 1 — Student à la Gartenlaube Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Waldemar Besson

Baldur von Schirach: „Ich glaubte an Hitler“; Mosaik Verlag, Hamburg; 367 S., 22,– DM.

Dies hätte ein großes Buch werden können. Der Autor, so sagt er von sich selbst, ist einer der letzten Überlebenden, „der alle Männer gekannt hat, die in der Frühzeit der nationalsozialistischen Partei diese aufgebaut haben und das später untergegangene Reich regierten“. Nach Herkommen und Bildungsgang traut man dem Verfasser zu, und er das eigene Erleben sprachlich zu gestalten vermag. Schirachs Auftritt im Nürnberger Tribunal haftet nicht unsympathisch in der Erinnerung. Da war wenigstens einer unter den Paladinen Hitlers, der sich um seine Verantwortung nicht einfach herumdrückte. Und es spricht für Schirach, daß er sich dabei nicht als ein von Hitler Verfolgter aufspielte, obwohl er am Ende der braunen Jahre seine führende Position eingebüßt hatte und bei Hitler in Ungnade gefallen war.

Schirach mußte mehr als 20 Jahre schweigen. Das ist viel Zeit zum Nachdenken. Überraschend kurz dagegen ist die Spanne zwischen der Entlassung aus dem Spandauer Gefängnis und dem Erscheinen der Memoiren. Ich kenne die Hintergründe nicht, die Schirach veranlaßten, so rasch und ohne längere Vertrautheit mit seiner neuen Umgebung zu publizieren. Vermuten ließe sich manches. Auch fragt sich, ob das Buch, so wie es vorliegt und im „stern“ vorabgedruckt wurde, durchweg Schirachs eigener Produktion entsprang. Haben vielleicht routinierte Redakteure kräftig nachgeholfen? Der Verdacht drängt sich auf, wenn man zum Vergleich den Brief heranzieht, mit dem Schirach auf die Kritik der „stern“-Kolumnistin Sibylle antwortete. Da klingt alles holpriger. Da erkennen wir eher den Mann, der offensichtlich von den Ereignissen seines Lebens völlig überfordert wurde. Aber das ist uns auch lieber als die glatte Schreibe, die vorgibt, zu schildern, was damals wirklich hinter den Kulissen geschehen sei.

Doch bleibt dem Rezensenten nichts anderes übrig, als sich an das vorliegende Buch zu halten und nicht an das, was vielleicht hätte werden können. Der erste und letzte Eindruck ist enttäuschend. Schirachs Darstellung liest sich zwar recht flott. Jugend und Elternhaus, die Begegnungen mit Hitler, der Glaube an ihn, die Kampfzeit, Machtergreifung und schließlich die Entfremdung sind mit einigen Farbtupfen versehen und flüssig abgehandelt. Aber jede kritische Einsicht in das Selbsterlebte fehlt. Gelegentliche Verallgemeinerungen, wie die folgende, sind schon eine Höchstleistung unseres Autors: Schirach glaubte, Hitler habe auf dem Umweg über Eva Braun Informationen über seinen Wiener Reichsstatthalter aus weiblichem Klatsch bezogen. Daraus folgert Schirach: „Es gehörte zu den Merkwürdigkeiten des Dritten Reiches, daß sein höchster Machthaber oftmals allein auf Grund von Gerüchten und privatem Klatsch wichtige politische Entscheidungen fällte.“ Die Führerverfassung entdeckt der Autor wie ein verwundertes Kind. Daß es so etwas bloß gegeben hat! Der Gedanke kommt ihm gar nicht, daß er und seinesgleichen gerade ein Regime, in dem nur der Führer zählt, als Ausbund aller politischen Weisheit gefeiert haben.

À propos Verantwortung. In seinen Memoiren möchte sich Schirach, abweichend von seinem Nürnberger Schlußwort, gern als Mitläufer stilisieren, der einem naiven Kinderglauben gefolgt sei. Aber so simpel sollte es sich der ehemalige Reichsjugendführer nicht machen. Wir erwarten gar nicht, daß er sich geißelt und ständig Buße tut. Er braucht nicht zu begründen, warum er trotz wachsender Kritik an Hitler nicht putschte. Aber für dumm sollte er seine Leser auch nicht halten. Schirach stand im Dritten Reich zu weit vorn, als daß ihm die Gesamttendenz des Nationalsozialismus seit 1933 entgangen sein könnte. Immerhin hat er selbst Hitler in Nürnberg als einen millionenfachen Mörder bezeichnet. Da muß er doch in seinem Glauben an Hitler, auch wenn er noch so naiv war, irgendwann einmal grundlegend erschüttert worden sein. Wann war das, und warum? Schirach sollte ehrlicher und schonungsloser mit sich umgehen, als es in dieser Schokoladensoße geschieht. Dann sparte der Leser wohl auch nicht mit einer gewissen Sympathie.

Ich will damit nicht verlangen, daß das Buch literarische oder politologische Qualität haben sollte. Der Jugendführer des Dritten Reiches war, so zeigt sich jetzt klar, ein politischer Dilettant, der sich aber selbst für einen Könner gehalten haben muß. Unablässig bekennt er, wie sehr ihn das Charisma Hitlers fasziniert habe. Aber spätestens jetzt sind doch alle Schleier weggerissen, und Schirach spielt nicht mehr die Rolle des bewundernden Zuschauers. Die Sieger haben in Nürnberg ihr Urteil über Schirach gesprochen. Das der Deutschen steht zumindest im Moralischen noch aus. Dafür aber hätten wir uns eine bessere Grundlage als diese Memoiren gewünscht. Sie sind leider ohne zeitgeschichtlichen Wert. Faktisch enthalten sie nichts, was wir nicht anderswo besser erführen. An Deutung wird wenig hinzugebracht, nur eben: „ich glaubte, ich glaubte, ich glaubte“, und so weiter. Der kleine und große Klatsch des Dritten Reiches interessiert uns nicht mehr, wohl aber die Einsicht, wie wenig der Jahrmarkt der Eitelkeiten, von dem Schirach häufig berichtet, zu den großen heroischen Gesten paßte, zu denen das Regime seine Jugend erzog.