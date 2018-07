An der beharrlich konservativen deutschen Küste hat die Veröffentlichung der ZEIT „Wenn die Hapag mit dem Lloyd ...“ (ZEITNr. 10 vom 8. März) einige Unruhe eingelöst. Das „uneheliche Verhältnis“ beider Großreedereien in Form gemeinschaftlich betriebener Liniendienste war bereits zur Gewohnheit geworden, so als hätten beide Unternehmen den doppelköpfigen Gott Janus für alle Ewigkeit als Galionsfigur bestimmt.

Die „erschröckliche“ Vorstellung, daß mit Hilfe einer Kapitalverschmelzung aus zwei nationalen Reedereien ein beachtenswertes Unternehmen mit internationalem Rang entstehen könnte, ließ manchen um die Haltbarkeit des geliebten hanseatischen Stucks fürchten. Der Bogen der Überschriften für Berichte und Kommentare reichte deshalb von „ohne Substanz“ über „Die stille Fusion“, „Hochzeit auf Raten“, „Fusion zum Nutzen beider Gesellschaften?“, „Fusion noch nicht akut“ bis zu „Das wird eine Millionenhochzeit“.

Im Hause der Hapag spielten einzelne Vorstandsmitglieder und die Werbeabteilung den Vorgang künstlich runter, während der Aufsichtsratsvorsitzende Dr. Karl Klasen, Vorstandsmitglied der Deutschen Bank, die Notwendigkeit einer noch engeren Zusammenarbeit mit dem Ziel der Fusion betonte.

Beim Norddeutschen Lloyd dagegen äußerte sich nicht der Aufsichtsratsvorsitzende Dr. Franz Witt, Vorstandsmitglied der Dresdner Bank, sondern NDL-Vorstandsmitglied Richard Bertram: Es werde gegenwärtig nicht daran gedacht, doch wäre es ein „Verbrechen“, wenn nicht beide Reedereien nach weiteren Möglichkeiten für die Rationalisierung ihrer Betriebe durch eine noch engere Zusammenarbeit suchten.

Den halben Dementis“ wurde zum Teil Glauben geschenkt, ohne dabei zu berücksichtigen, daß damit verständlicherweise in erster Linie Positionen in der Bewertungsfrageabgesteckt werden. Geradezu naiv muten unsubstanzierte Meinungen an, es seien bei beiden Reedereien kaum noch oder keine Rationalisierungseffekte zu erreichen.

Sollen denn beide Unternehmen erst fusionieren, wenn sie durch konjunkturelle Rückschläge in der Verlustzone sind? Oder erst dann, wenn der Kapitalbedarf für den Container-Verkehr und für weitergehende notwendige finanzielle Engagements so groß ist, daß die Geschäftsbanken möglicherweise nur mit Hilfe des Staates bereit sind, die erforderlichen Mittel zu geben?

Die Diskussion um die Veröffentlichung hat gezeigt, daß es keine Argumente gegen eine Fusion gibt. Das Thema liegt unverändert auf dem Tisch beider Aufsichtsräte. Je schneller sie Einigkeit erzielen, desto besser für die Großreederei Hapag-Lloyd.c. b.