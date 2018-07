Für den größten Rasierklingenhersteller der Welt war der Kauf des in Europa bedeutendsten Produzenten elektrischer Rasierapparate ein teurer Spaß. The Gillette Company aus Boston/USA erwarb nämlich nicht nur von der Familie Braun 75 Prozent des Aktienkapitals der Braun AG für rund 200 Millionen Mark, sondern darüber hinaus noch weitere 14 Prozent freie Aktien an der Börse für gut 25 Millionen Mark. Fachleute glauben, daß die Amerikaner damit einen zu hohen Preis gezahlt haben.

Die Ertragslage des USA-Konzerns, der neben Rasierklingen und Rasierapparaten noch Kugelschreiber und Haarkosmetik herstellt und weit über ein Drittel seines Umsatzes von 1,7 Milliarden Mark im Ausland erzielt, ist zwar ausgezeichnet, aber praktisch ging der Jahresgewinn 1967 von rund 225 Millionen Mark in den Kauf der Braun AG. Dem Umsatz nach liegt Gillette etwa an zweihundertsten Stelle der amerikanischen Industriegesellschaften, im Ertrag steht sie sogar unter den ersten hundertfünfzig.

Allerdings ist die Braun AG eine Perle der westdeutschen Elektroindustrie. Ihre besondere No:e ist die „Einfachheit in der Form“. Ihr besonderer Verkaufsschlager der Elektrorasierer. Im letzten Geschäftsjahr 1966/67 (30. 9.) konnte das Unternehmen seinen Gruppenumsatz trotz allgemeiner Rezession um fast 13 Prozent steigen, während die gesamte Elektroindustrie 1967 um nahezu zwei Prozent weniger als 1966 umsetzte. Auf dem Markt der Trockenrasierer hält Braun in der Bundesrepublik einen Anteil von mehr als 50 Prozent. In den europäischen Nachbarstaaten bestehen Marktquoten von rund einem Drittel. Und auch im Ostblock sind die Braun-Sixtanten äußerst begehrt. Die Gesellschaft zählt zu den wenigen Firmen, die in einem osteuropäischen Land – in Jugoslawien – Elektrorasierer montiert und vertreibt.

Der Erfolg der jungen Braun-Gruppe, die 1960 gerade über einen Umsatz von 100 Millionen hinausgekommen war, bewog denn auch Gillette, alles beim alten zu belassen. Es ist weder geplant, die beiden Gesellschaften zu verschmelzen, noch an der Führung und Organisation der Braun AG etwas zu ändern. Eine Kontrolle ist allerdings eingebaut worden: Vincent C. Ziegler, Präsident von Gillette, wurde neuer Aufsichtsratsvorsitzender bei Braun. eh