Das Investment-Zertifikat ist eine bequeme Anlage. Hat man es einmal, so ist man von allen Anlageüberlegungen befreit. Schwierig ist indessen die richtige Wahl des Fonds. Erfolgsvergleiche, wenn sie über einen kurzen Zeitraum angestellt werden, können als Wertmaßstab nicht herangezogen werden. Betrachtet man indessen die Entwicklung der letzten 5 oder 10 Jahre, kommt man schon zu zuverlässigeren Schlüssen über die Tüchtigkeit einer Fonds-Verwaltung. Aber auch nur dann, wenn tatsächlich vergleichbare Fonds einander gegenübergestellt werden. Die Erfolgsbilanzen von Fonds mit internationalen Portefeuilles müssen zwangsläufig anders aussehen als die von der jeweiligen Konjunktur eines Landes abhängigen „Länderfonds“, wie sie die bekannten deutschen Fonds darstellen. Und Immobilien-Fonds sind schwer an den Gewinnen der Aktien- oder Rentenfonds zu messen.

Mit diesen Vorbehalten muß die nebenstehende Tabelle über die Erfolge der deutschen Fonds ausgewertet werden. Aber auch dann sind ihre Ergebnisse aufschlußreich. Sie soll dazu beitragen, die Anlageempfehlungen zu objektivieren. Denn leider ist es so, daß kein „Anlageberater“, der Hausbesuche macht, und daß keine Bank in der Empfehlung von Fonds frei von eigenen Interessen sind. Die meisten deutschen Banken haben sich an Investment-Gesellschaften beteiligt oder solche gegründet und raten ihrer Kundschaft naturgemäß zum Erwerb von Zertifikaten eigener Fonds. Die Anlageberater arbeiten ohnehin für bestimmte Fonds, können also kein Interesse daran haben, daß die von ihnen bearbeitete Kundschaft dorthin abwandert, wo für sie keine Provisionen abfallen.

Erfolgsspitzenreiter in der Zeit vom März 1967 bis Ende Februar 1968 waren dank der Hausse auf den deutschen Aktienmärkten alle Fonds, die sich ganz oder wesentlich auf deutsche Aktien stützen. Nur sie sind mit dem deutschen Aktienindex vergleichbar. Aber lediglich zwei Fonds haben in der Vergleichszeit den deutschen Aktienindex übertroffen: Thesaurus und Concentra, beides Fonds der Dresdner Bank, Den „Sieg“ verdankt Thesaurus seiner Konstruktion als Wiederanlagefonds. Bei ihm werden keine Erträge ausgeschüttet, sondern von den Fondsverwaltern nach eigenem Ermessen wieder angelegt. In Zeiten der Hausse hat sich dieses Prinzip, das in den USA sehr viel verbreiterter ist als bei uns, deshalb bewährt, weil thesaurierende Fonds keine Barvermögen für die Ausschüttungen ansammeln mußten, sondern über alle Mittel frei für die richtige Anlage entscheiden konnten. Dabei hatten die Fonds-Verwalter von Thesaurus im letzten Jahr eine glückliche Hand. Die vergleichbaren Fonds Akkumula und Tresora hinkten hinterher.

Eine Möglichkeit, auch den ausschüttenden Fonds mehr Bewegungsfreiheit in ihrer Anlagepolitik zu verschaffen, bietet die Schaffung von Aufbaukonten oder der Verkauf sogenannter Sparpläne, die den Sparer zum Verzicht auf die jährlichen Ausschüttungen veranlassen. Die auf seine Anteile entfallenden Jahresverträge werden sofort re-investiert und ihm in Form neuer Zertifikate gutgeschrieben. Überhaupt dürfen die nun auch von deutschen Fonds verkauften „Pläne“ einen immer größeren Einfluß auf die Anlagekonzeptionen der Fonds-Manager erhalten, weil diese künftig regelmäßig mit neuem Anlagekapital rechnen können, dessen Höhe zudem bis auf geringe Schwankungen vorher ausrechenbar ist. Der Investment-Sparer wird mit diesen Plänen veranlaßt, auch dann Geld in Aktien anzulegen, wenn die Kurse fallen und er in solchen Zeiten mehr Substanz für seine Ersparnisse erhält.

Will man die acht vergleichbaren deutschen Fonds über einen längeren Zeitraum miteinander messen, so kommen dafür die letzten neun Jahre in Frage. In dieser Zeit waren die Ergebnisse aller dieser Fonds schlechter als beim deutschen Aktienindex. So blieb Investa jährlich um 0,2 Prozent hinter der Wertsteigerung des Index zurück, Fondak um 0,3, das steigert sich bis 1 Prozent beim Adifonds, Concentra und Fondis.

Bei der Hausse von 1959 hat kein Fonds mit dem Aktienindex mithalten können. Im letzten Jahr ist es dagegen besser geworden. Offenbar sind die Fonds-Verwalter jetzt beweglicher. Sie haben etwas dazugelernt. Für die letzten neun Jahre ist das Ergebnis der beiden schon erwähnten Dresdner-Bank-Fonds Thesaurus und Concentra wenig erfreulich. Aber für die Zeit seit dem 28. Februar 1964 liegt Concentra nach unserer Ausrechnung an der Spitze, gefolgt von Investa (maßgeblich von der Deutschen Bank beeinflußt).

Im vergangenen Jahr hat sich die Fonds-Verwaltung von Investa entschlossen, bis zu 25 Prozent ausländische Aktien in ihr Portefeuille aufzunehmen. Von dieser Möglichkeit ist in den letzten Monaten bereits Gebrauch gemacht worden. Vielleicht hat das bereits das Ergebnis von Ende Februar beeinflußt, weil ja die Januar-Hausse auf den deutschen Aktienmärkten nicht mehr so entschlossen genutzt werden konnte wie bei anderen Fonds. Der Wert der internationalen Streuung liegt angesichts der Anlagepolitik deutscher Fonds in erster Linie in der Verminderung des Risikos und weniger im Suchen nach größtmöglichen Chancen auf allen Börsenplätzen der Welt. Das dürfte auch ein Grund sein, warum die deutschen Fonds mit internationalen Portefeuilles gegenüber ähnlichen Einrichtungen ausländischer Kapitalgesellschaften nur recht bescheiden abschnitten.

Wenn sich bei den deutschen „internationalen“ Fonds das Bild im vergangenen Jahr etwas aufgehellt hat, dann ist auch dies der ungewöhnlichen deutschen Hausse zu verdanken. Denn die meisten internationalen Fonds besitzen ein ansehnliches deutsches Portefeuille, das nunmehr maßgeblich ihre Erfolgsbilanz aufbessern konnte. Wo dies nicht der Fall ist, nämlich bei Transatlanta (beschränkt sich neuerdings auf US- und kanadische Werte), wurde nur ein Jahresfortschritt von 1,3 Prozent erzielt. Die unterschiedlichen Wertsteigerungen machen deutlich, wie wichtig es für den Anleger ist, die Weichen schon beim Erwerb richtig zu stellen. Das gilt übrigens auch für Immobilienfonds. Die drei in unserer Tabelle aufgeführten Immobilienfonds unterscheiden sich insofern, als das Internationale Immobilien-Institut bei seinem Fonds Nr. 1 mehr als die Hälfte der Erlöse aus Wohnungsmieten bezieht, während bei dem zweiten Fonds im letzten Jahr etwa 70 Prozent des Mietaufkommen; aus gewerblichen Räumen, insbesondere Büroräumen, erzielt wurden. Die CO-OP Immobilien-Fonds-Verwaltung hingegen finanziert vor allen Wohn- und Geschäftshäuser mit Konsum-Läden und Supermärkten. Beim Vergleich für das letzte Jahr liegt der CO-OP-Fonds an der Spitze. Heinz Steinberg