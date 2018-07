Von Wolfgang Paul

Was wäre der offizielle deutsche Fremdenverkehr ohne Trier! Auf der 2. Internationalen Tourismus-Börse in Berlin war die Stadt Trier der einzige deutsche Gesprächspartner für Tourismus-Experten aus 50 Ländern, die gekommen waren, ihre Länder zu vertreten und den deutschen Reisemarkt zu erforschen. Abgesagt hatten die Fremdenverkehrszentralen, die Verbände der Gebiete und deutschen Länder, von Schleswig-Holstein bis Oberbayern. Sie mieden diese Börse aus schlechtem Grund. So als hätten sie es nicht nötig, international aufzutreten. Sind sie am Ende gar nicht in der Lage, Werbechancen wahrzunehmen?

Kambodscha

Eine Reise nach Kambodscha ist vor allem eine Reise nach Angkor, der berühmten Königsstadt. Direkter Charterflugverkehr ist gelegentlich von Bangkok nach Siemreap möglich, der Stadt, von der aus man Angkor besucht. Die Luftfahrtgesellschaft „Royal Air Cabodge“ fliegt fast täglich von Phnom Penh nach Siemreap. Mehrere Hotels stehen in Siemreap zur Verfügung. Das Haus des Staatschefs Prinz Norodom Sihanouk, die „Villa Princière“ wurde zu einem kleinen Luxushotel umgebaut. In Angkor Wat wohnen die Touristen in der „Auberge des Temples“ (125 klimatisierte Zimmer im Herzen der ehemaligen Stadt der Khmer-Könige).

Von Phnom Penh aus besucht man die Strände von Kep oder Sihanoukville am Golf von Stern Ruhe und Einsamkeit bieten die Höhenorte Bokor und Kirirom, die auf einer guten Autostraße zu erreichen sind. Ausflüge arrangieren die Reiseagentur „Sokhar-Voyages“ und das „Office National du Tourisme“ in Phnom Penh.

Indien

1967 besuchten 9550 deutsche Touristen Indien. Für 1970 erwartet man mehr als 15 000 Bundesbürger. Damit ist auch Indien zu einem Reiseland für deutsche Urlauber geworden, die mehr und mehr Rasthäuser oder staatsbetriebene Touristen-Bungalows aufsuchen (großes Zimmer mit Bad für fünf bis zehn Mark pro Tag). Man kann aber auch „wie ein Maharadschah“ in königlichen Palästen leben, die in Luxushotels umgewandelt worden sind. Auch kann der Reisende für 40 Mark am Tag Gast eines Maharadschahs sein. Neben den berühmten Baudenkmälern Indiens werden von deutschen Touristen bevorzugt: der Blick von den Teeplantagen-Hügeln rund um Darjeeling auf den Mount Everest, ein Besuch in den Kolarminen im Süden des Landes, die bis zu 3000 Meter unter die Erde reichen.