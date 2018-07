Inhalt Seite 1 — Ulbrichts Zweifrontenkrieg Seite 2 Auf einer Seite lesen

Berlin, im März

Unter „vermischten“ Meldungen aus alle: Welt auf der siebten Seite fanden die Leser von Neues Deutschland die lakonische Mitteilung: „Angesichts seines Gesundheitszustandes wird Genosse Novotny in den Ruhestand treten.“

Wie es zu der plötzlichen Amtsmüdigkeit des ehemaligen tschechoslowakischen Partei- und Staatschefs gekommen war, hätten die Leser aus den vorausgehenden Meldungen über die Prager Ereignisse in dem Parteiblatt nicht einmal erahnen können. Zeitungen, Rundfunk und Fernsehen der DDR hatten zunächst die dramatische Entwicklung im Nachbarland als eine Auseinandersetzung der Parteiführung mit einigen vom sozialistischen Weg abgekommenen Literaten und Journalisten geschildert. Und noch einen Tag vor dem offiziellen Rücktritt Novotnys hatte das „ND“ aus Prag nur von „kritischen Bemerkungen an die Adresse einiger Publikationsorgane“ berichtet und einen Vertreter des konservativen Parteiflügels zitiert, der sich gegen die „Einführung von bürgerlich-demokratischen Manieren“ und gegen „Äußerungen, reaktionären, volksfeindlichen Kräften eine Plattform zu schaffen“ gewandt hatte.

Solche lückenhafte und verfälschende Darstellung über Diskussionsbeiträge und Erklärungen führender Funktionäre einer befreundeten Partei ist im kommunistischen Lager beispiellos. Ebenso ungewöhnlich freilich war die Reaktion Prags auf die Berichterstattung Ostberlins. Im Rundfunk wurde Neues Deutschland vorgeworfen, „den Charakter des derzeitigen Demokratisierungsprozesses nicht erfaßt“ zu haben. Im Widerspruch zu den Tatsachen habe die Zeitung den Eindruck erweckt, als ob auf den Parteikonferenzen die Gegner einer Demokratisierung in der Mehrheit gewesen seien. Scharf verwahrte man sich in Prag gegen Ostberliner Andeutungen, „imperialistische Kreise des Westens“ beeinflußten die Diskussion. Der Berliner Korrespondent des Prager Rundfunks gab schließlich sogar eine Begründung für die Nachrichtenpolitik der SED: Dort befürchte man offenbar, daß eine wahrheitsgemäße Berichterstattung revolutionäre Stimmungen in der Bevölkerung wecken könnte.

Der Korrespondent sprach nur aus, was auch SED-Funktionäre in diesen Tagen unumwunden zugeben. Zwar veröffentlichte Neues Deutschland nach der inoffiziellen Prager Rüge statt eines Korrespondenten-Berichtes eine Zusammenfassung der tschechoslowakischen Nachrichtenagentur über eine Sitzung des Prager ZK-Präsidiums. Nach dem Sturz Novotnys jedoch hat es den Sprachreglern endgültig die Sprache verschlagen. Für Zeitungen und Funk ist das Thema Tschechoslowakei vorläufig tabu.

Im auffälligen Gegensatz dazu stehen die ausführlichen Berichte aus Polen. Tag für Tag werden die DDR-Bürger von „machtvollen Kundgebungen“ gegen die revoltierenden Studenten unterrichtet. Wurde Alexander Dubčeks grundsätzliches Referat in Brünn in zwei Spalten tendenziös zusammengefaßt, so erhielt Gomulka im „ND“ soviel Raum, wie sonst nur für bedeutsame Reden der eigenen Genossen eingeräumt wird – mehr als eine Seite. Das Parteiblatt lobte das „energische Eingreifen der Staatsorgane“ gegen die Studenten. Jeder Bericht aus Warschau gleicht einer Siegesmeldung. Er soll ein Beleg dafür sein, daß spontane Bewegungen gegen die Diktatur der Parteibürokratie zum Scheitern verurteilt sind.

Adressat dieser Berichte ist die Jugend der DDR. Die Parteiführung der SED befürchtet offensichtlich, daß die Ereignisse in Polen und in der Tschechoslowakei inspirierend auf die eigene Bevölkerung, vor allem auf die Studenten, wirken könnte. Sie ist besorgt, wenn auch keineswegs in Panikstimmung. Noch gibt es keine ernsthaften Anzeichen dafür, daß aus der Unruhe eine Protestbewegung entsteht – innerhalb oder außerhalb der Partei. Die Politbüro-Strategen manövrieren vorerst sehr vorsichtig. Zu einem offenen Angriff auf die Prager Reformer können sie sich schon aus außenpolitischen Gründen nicht entschließen.