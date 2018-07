Von Hans-Albert Walter

Distanz ist die größte Tugend einer Autobiographie – eine Distanz freilich mehr zum Verhalten des Schreibenden als zu den Menschen und Ereignissen, mit denen er sich konfrontiert sah. In so gegensätzlichen Büchern wie Ludwig Marcuses „Mein Zwanzigstes Jahrhundert“, Robert Neumanns „Ein leichtes Leben“ und den beiden ersten Memoirenbänden Franz Schoenberners ist diese Synthese aus kritischer Selbstbetrachtung und Weltaneignung vortrefflich verwirklicht. Der vorliegende Band

Gottfried Bermann Fischer: „Bedroht – bewahrt: Der Weg eines Verlegers“; S. Fischer Verlag, Frankfurt; 428 S., 28,– DM

weicht von solchen Vorstellungen erheblich ab, ja, man könnte fast von ihrer Umkehrung sprechen. Statt einer gebrochen kritischen Darstellung des eigenen Ich dominiert ein bisweilen naiv anmutendes Einverständnis; auch im Rückblick herrscht völlige Selbstidentifikation. Vom jugendlichen Nationalismus abgesehen, gibt es kaum ein Ereignis von größerer Bedeutung, bei dem Gottfried Bermann Fischer nachträglich von einem Irrtum oder einer Fehleinschätzung spricht. Neben dieser ungebrochenen Bejahung eigenen Handelns verblaßt die Außenwelt. Sie liegt wie hinter einem Schleier. Man findet in diesen Erinnerungen nur sehr wenige konkret erlebte Szenen; dem Buch fehlt Anschaulichkeit, ein Leben schrumpft da zum abstrahierten Faktenreferat, an die Stelle der Reflexion tritt vielfach das Dokumentenzitat. Die beschriebenen Personen, besonders solche, die dem Autor nahestehen, bleiben häufig nur Schemen, oft sogar bloße Namen, und der Leser vermag keine Atmosphäre mit zu verbinden.

Mit den literarischen Größen sieht es besser aus, die mitgeteilten Anekdoten – etwa von Hauptmann. Döblin oder Thomas Mann, von Annette Kolb und Jakob Wassermann – werfen ein häufig bezeichnendes Licht auf die Charaktere. Aber auch da findet man statt eigener Stellungnahme des Autors meist Allgemeinheiten, und wenn es darum ginge, die literarische Bedeutung festzuhalten, bleiben dem Leser tiefergehende Aufschlüsse versagt.

Derlei mag mit einer Scheu zusammenhängen, die der Verfasser als eine seiner wesentlichen Charaktereigenschaften gelegentlich auch nennt. Es ist einerseits eine Scheu, sich mitzuteilen, sich dem lesenden Gegenüber ganz zu vertrauen, zum anderen eine vor dem festen Zugriff beim Beschreiben, eine Scheu vor klaren Konturen, vor Wertungen und letztlich vor Entscheidungen. So bleibt das Mitgeteilte oft auf merkwürdige Weise farblos.

Dabei ist der Lebensweg seines Autors so ungewöhnlich wie reich an Erlebnissen und Widersprüchen. Der 1897 geborene Sohn eines jüdischen Arztes wuchs in Oberschlesien auf. Das einfache Leben im Elternhaus; die preußische Atmosphäre der kleinen Grenzstadt Gleiwitz; die geistige Öde des humanistischen Gymnasiums; der hybride nationalistische Taumel, der Bermann zum Kriegsfreiwilligen machte; die Ernüchterung, mit der er vom Feld heimkehrte – das alles wird gerafft auf ebenso wenigen Seiten berichtet wie das Medizinstudium und die anschließende Tätigkeit als Assistenzarzt im Berlin der Inflationszeit.