Inhalt Seite 1 — Unsere Nachbarn, unsere Freunde Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die Ergebnisse einer Meinungsumfrage, die das Allensbacher Institut für Demoskopie für die Illustrierte „Stern“ veranstaltete, werfen ein Schlaglicht auf zwei deutsche Probleme: Sollen die Ostgebiete an die Deutschen zurückgegeben werden oder bei Polen bleiben? Soll Deutschland wiedervereinigt werden oder nicht? So die Fragen, die an einen „repräsentativen Durchschnitt“ der Bürger in Frankreich, Holland, Belgien, Norwegen, Dänemark und in den USA gestellt wurden. Mit anderen Worten: Welche Hilfe haben wir Deutschen in diesen beiden Forderungen von der öffentlichen Meinung im befreundeten Ausland zu erwarten?

Die erste Frage – die um Anerkennung der Oder-Neiße-Linie also – geht eindeutig zugunsten der Polen aus. Wobei die Dänen (70 Prozent, bei 21 Prozent Stimmenthaltung) und die Engländer (69 Prozent, bei 19prozentigem Geständnis: „Keine Meinung“) sich am deutlichsten pro-polnisch zeigen. Übrigens war eine solche Einstellung zu dieser Frage zu erwarten.

Um so verblüffender aber die Antworten auf die zweite Frage, die um die Wiedervereinigung Deutschlands.

Man ist gewohnt, daß in England bei Umfragen solcher Art die Rubrik „Keine Meinung“ stets die niedrigsten Zahlen aufweist. Die Bürger dieses altdemokratischen Landes haben eine Meinung und halten sie nicht zurück. Nur 19 Prozent lehnten eine Antwort auf die Frage, ob die deutsche Forderung nach Wiedervereinigung unterstützt werden solle, ab. 37 Prozent erwiderten: „Unterstützen!“, 44 Prozent riefen jedoch: „Nicht unterstützen“, die Mehrheit also...

Das Verlangen nach Wiedervereinigung ist in der Tat das wesentliche nationale deutsche Problem. Was liegt näher, als das Maß der Freundschaft, das uns im verbündeten Ausland entgegengebracht wird, nach dem Grad der Zustimmung zu werten?

Die Norweger (40 Prozent bei 37prozentiger Gleichgültigkeit) wollen uns unterstützen, die Dänen nicht: 47 Prozent erklärten, bei 28 Prozent „Enthaltung“: Nicht unterstützen. Bei der Verwandtschaft beider Völker und dem gleichen Schicksal, das sie unter der deutschen Besetzung während des Krieges erlitten, ist der Unterschied der Meinung zwischen den (positiven) Norwegern und den (negativen) Dänen ein Rätsel. Enttäuschend aber mutet wohl das Ergebnis der Umfrage bei den Nordamerikanern an: 32 Prozent für die Wiedervereinigung, 42 Prozent dagegen, 25 Prozent „Keine Meinung“.

Daß die EWG über ihre Bedeutung als gemeinsamen Wirtschaftsmarkt hinaus eine politische Kraft gewonnen hat, mag eine Erklärung für die Haltung der Bürger in Holland, Belgien und Frankreich sein. Die Holländer (45 Prozent gegen 28 Prozent), die Franzosen (42 Prozent gegen 24 Prozent), die Belgier (36 Prozent gegen 26 Prozent) finden, die deutsche Forderung nach Wiedervereinigung sollte unterstützt werden.