Von Manfred Triesch

Muriel Spark zählt zu den bekanntesten und besten zeitgenössischen englischen Romanautoren. Die meisten ihrer Bücher sind ins Deutsche übersetzt, ihre Leserschaft bei uns ist beträchtlich. Ein volkstümliches Buch über die moderne englische Literatur mit der Neigung zu sauberen Systemen hat Muriel Spark und Iris Murdoch unter das Kapitel „Weibliche Exzentrik“ gezwängt, und das ist Muriel Spark auch: exzentrisch, phantastisch und eine Meisterin in der Kunst, das Phantastische erst plausibel zu machen, es dann aufzuheben und die Unsicherheit des Lesers auszunutzen zu einer zweiten Ebene der Ironie dem Leben gegenüber, das sie in ihrem letzten Roman schildert –

Muriel Spark: „Das Mandelbaumtor“ (Originaltitel: „The Mandelbaum Gate“); Rowohlt Verlag, Reinbek; 351 S., 24,– DM.

Das Mandelbaumtor, das kein Tor war, sondern eine Straße, gibt es nicht mehr. Es war der israelisch-arabische Checkpoint Charlie, ein Grenzübergang für Ausländer zwischen dem israelischen und dem jordanischen Teil Jerusalems, der sich einmal im Jahr auch für die eigentlich Betroffenen öffnete, zu Neujahr, dem Tag der hoffnungsfrohen Täuschungen.

In Muriel Sparks Buch werden die Grenzen ständig gewechselt, die Lager vertauscht: Die maskuline englische Schulleiterin verliert ihre reife Tugend an den alternden, viven arabischen Grenzspekulanten, seine blauäugige Tochter entzückt den trockenen englischen Konsulatsbeamten, als dieser durch zeitweiligen Gedächtnisschwund seiner eigenen Zwangsjacke entronnen ist.

Der Schauplatz des Buches ist Jerusalem. Die unendlich variierte Situation ist die der Grenze. Die geographisch-politische Trennung wiederholt sich im Menschlichen: Der arabische Geschäftemacher hat einen Sohn in Israel, die Heldin ist verlobt mit einem Engländer, der in Qumran Textrollen ausgräbt, der Konsulatsbeamte schreibt ständig Briefe an die „liebste Mama“ im fernen England. Doch die Grenzen werden überschritten. Der Sohn taucht in Jordanien auf, die Heldin geht durch das Tor, und die liebe Mama wird von ihrer Dienerin erstochen. (Morde geschehen in den Romanen Muriel Sparks immer auf umständliche Weise. Hier ist die Dienerin wahnsinnig geworden, in einem anderen Buch greift der Täter zum Korkenzieher.)

Die Heldin ist siebenunddreißig Jahre alt, war bislang Lehrerin an der Schule der angeblich lesbischen, inzwischen aber eindeutig rehabilitierten Direktorin und befindet sich auf einer Pilgerreise zu den heiligen Stätten. Sie ist Halbjüdin, konvertierte Katholikin und liebt den in Jordanien beschäftigten Archäologen. Heiraten kann sie ihn nicht, bevor nicht seine frühere Ehe von der Rota für ungültig erklärt wurde. Das Verfahren läuft.