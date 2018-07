Inhalt Seite 1 — Verschlossen wie eine Muschel Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Jürgen Petersen

Sizilien vor der Saison: Die Ferienplätze an der Küste sind noch stiller als sonst um diese Zeit. Das Erdbeben wirkt hemmend oder vielmehr: die Nachrichten und Bilder von der Katastrophe tun es. Die Sizilianer wurden Opfer ihres dramatischen Temperaments, sie fühlten sich vom fernen Rom vernachlässigt und riefen ihr Unglück laut in die Welt. Das Erdbeben hat Ungezählten Not und Elend gebracht. Doch blieb es auf den Südwesten der Insel beschränkt, keine der großen Städte geriet in Mitleidenschaft: Syrakus, Catania, Taormina, Messina, Palermo, Trapani blieben unversehrt. Die Angstvisionen, begreiflicherweise, waren stärker als die Wirklichkeit.

Catania ist ein guter Ausgangspunkt nach Norden und Süden entlang der Ostküste. Nach Syrakus ist es fast genauso weit wie nach Taormina, etwa eine Stunde mit der Bahn. Syrakus ist freundlicher, intimer, provinzieller als das laute, kommerzielle Catania. Das heutige Syrakus hat mit seinen 80 000 Einwohnern nur noch ein Zehntel seines einstigen Umfangs. Die erhaltenen Monumente seiner Vergangenheit liegen daher weit im Umkreis verstreut.

Ich bin an diesem Tag durch Vorortstraßen und über Feldwege marschiert, zu den Katakomben von San Giovanni, deren kaum noch ganz erforschtes System das römische weit übertrifft. Dann zum griechischen Theater mit dem größten Zuschauerraum aller griechischen Bühnen. Durch die Altstadt, die auf einer Insel liegt, mit dem Festland durch eine Straßenbrücke verbunden, gelange ich an die äußerste Spitze, über dem Steilufer. Da stehen noch Teile des Castell Maniace, von Kaiser Friedrich II. 1239 gebaut.

Später im mächtigen Säulenwald des Athene-Tempels, um den man 2000 Jahre später, 1750, den Dom gebaut hat. Gegenüber, im Museo Nazionale, griechische Vasen, herrliche, meterhohe, unversehrte Stücke.

Am folgenden Tag Taormina. Es ist ein anderes Zeichen, das da auf den Fremden einwirkt. Auch wer nie auf Sizilien war, den Namen, dieses Ortes kennt er. Taormina wird als einziger Ort von den Touristikfirmen angeboten. Die kleine Stadt, beeinträchtigt durch einen ausschweifenden Fremdenverkehr, hat dennoch viel von seiner ursprünglichen Anmut bewahrt. Eine solche Lage über Küste, Straße, Bahn und Strand ist nicht leicht zu zerstören. Hier ist die Saison eigentlich nie zu Ende. Im griechischen Theater war es menschenleer. Es ist nach Syrakus das zweitgrößte der Insel, gut erhalten, von den Römern erneuert.

Zum grobkörnigenStrand eine halbe Stunde steiler Abstieg. So jedenfalls war es bis vor kurzem. Jetzt gibt es eine „Funivia“, die in einer Minute zu Tal schwebt. Dann einige hundert Meter auf der Küstenstraße nach Norden, und man ist an der Bucht von Mazzarö. Der Strand verlassen, Kabinen und Verkaufsstände verschlossen. Ich schwamm im spätwinterlich frischen Wasser des Ionischen Meeres, von einem vage antikischen Lebensgefühl erfüllt.