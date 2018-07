Zum zweitenmal seit 1945 wurden dem mittelamerikanischen Kleinstaat Panama (etwa so groß wie Österreich, 1,3 Millionen Einwohner, Hauptstadt: Panama) zwei Präsidenten und zwei komplette Regierungen zur gleichen Zeit beschert. Die Opposition in der Nationalversammlung nutzte am Sonntag die Abwesenheit der Regierungsfraktion und setzte den amtierenden Staatspräsidenten Marco Robles (62) ab. Sie betraute den bisherigen Vizepräsidenten Max Delvalle (57) mit der Staatsführung. Delvalle bildete sofort ein neues Kabinett.

Robles wurde vorgeworfen, er habe die für Mai angesetzten Präsidentschaftswahlen verfassungswidrig manipuliert, Regierungseinrichtungen für Propagandazwecke mißbraucht und Regierungsbeamte nach politischem Gutdünken entlassen oder eingestellt.

Doch Robles wollte das Fait accompli nicht gelten lassen, bevor nicht der Obersie Gerichtshof über die Gültigkeit des Handstreichs entschieden hat. Die Nationalgarde, Panamas einzige Polizei- und Militärstreitmacht (4000 Mann), stellte sich hinter den bedrängten Staatspräsidenten, dessen vierjährige Amtszeit eigentlich erst im Oktober ablaufen soll. Die Soldaten stürmten am Montag das Hauptquartier der Oppositionspartei „Nationale Union“ und setzten 300 Gegner Robles’ gefangen.

Unterdessen residierte Gegenpräsident Delvalle ziemlich isoliert in seiner Wohnung am Stadtrand von Panama, Nach seiner „Amtseinführung“ hatte er einen entscheidenden Fehler begangen, als er es versäumte, das Kommando der Nationalgarde auszuwechseln.