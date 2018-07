Inhalt Seite 1 — Volkspartei in Wehen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Rolf Zundel

Bonn, im März

Hat es auf dem SPD-Parteitag einen Linksruck gegeben? Diese Frage läßt sich nur mit großen Vorbehalten beantworten. Bei der Vorstandswahl jedenfalls hat sich das Establishment fast geschlossen durchgesetzt. Der einzige Linke, der Erfolg hatte, war der Schleswig-Holsteiner Jochen Steffen. Klaus Schütz und Horst Ehmke fielen durch, aber ihre Niederlage läßt sich mit rechten oder linken Fronten allein nicht erklären. Schütz mußte büßen, weil er der Partei den Berliner Ärger nicht erspart hatte; Ehmke, ehrgeizig und undogmatisch, hatte für viele Delegierte noch nicht den richtigen Stallgeruch. Statt Ehmke und Schütz wurden aber nicht etwa Kandidaten der Linken gewählt, sondern altgediente Würdenträger, die es verstanden haben, nicht aufzufallen.

Unbestreitbar hat die Parteiführung, auch wenn sie mit großer Mehrheit im Amt bestätigt wurde, in vielen Einzelentscheidungen, oft dank taktischen Ungeschicks, empfindliche Nasenstüber erhalten. Vertrauen ja, aber Handlungsfreiheit nur in bestimmten Grenzen – so etwa läßt sich dieser Sachverhalt umschreiben.

Die Handlungen der Linken waren nicht frei von Widersprüchen. Auf der einen Seite wurde der Antrag, die Fraktion solle noch in dieser Legislaturperiode einen Gesetzentwurf zur Mitbestimmung einbringen, mit überwältigender Mehrheit gegen die Stimme Wirtschaftsminister Schillers angenommen, andererseits wurde ein Antrag zur Wirtschaftspolitik, der unverkennbar die sozial-liberale Handschrift Schillers trägt, einstimmig gebilligt. Zwar wurde immer wieder auf die enge Bindung mit den Gewerkschaften hingewiesen, zugleich aber sind die Gewerkschaften und deren wirtschaftspolitische Konzeption noch nie so kritisch behandelt worden wie auf diesem Parteitag.

So gut wie unumstritten war die Außen- und Deutschlandpolitik. Daß hier in der endgültigen Entschließung manches schärfer und klarer formuliert ist wie im ursprünglichen Antrag des Parteivorstands, bedeutet nicht, daß sich hier eine Kluft zwischen Führung und Partei aufgetan hat. Wer die jüngsten Reden von Brandt, Wehner oder Schmidt gelesen hat, findet keinen Widerspruch zwischen ihren Erklärungen und der in Nürnberg verabschiedeten außenpolitischen Plattform. Wenn der Begriff „Linksruck“ überhaupt auf die Außenpolitik anzuwenden ist, dann hat dieser Ruck lange vor Nürnberg stattgefunden.

Richtig ist freilich soviel: Zum erstenmal seit langer Zeit hat sich eine kräftige innerparteiliche Opposition geregt. Neben dem harten Kern einer sich als „Arbeiterlinke“ verstehenden Gruppe (etwa 50 von 300 gewählten Delegierten), vornehmlich aus Hessen-Süd und Südbayern, gibt es eine gemäßigte, mehr sozial-liberale Linke, die von Fall zu Fall ihre Position bezieht. Beim Notstand zum Beispiel stimmten nur wenige von ihr mit Hessen-Süd, bei der Abstimmung über die Große Koalition votierte sie vollzählig gegen den Parteivorstand. Ihre Stärke ist schwer zu schätzen, es mag sich ungefähr um ein Drittel der Delegierten handeln. Eine gemäßigte Rechte, stark vertreten im Parteivorstand, stellt wohl ein weiteres Drittel; eine kleinbürgerliche Rechte (stark vertreten in Berlin) vervollständigt das Spektrum. Dies ist freilich ein etwas idealtypisches Bild; denn auch in der SPD gibt es, wie in jeder Partei, die Mehrheitshammel, die sich dorthin orientieren, wo die starken Bataillone sind.