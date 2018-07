Rücktritt. Nach einem SPD CDU Koalitionsgespräch nahm Lücke am Abend auf Ersuchen von Bundeskanzler Kiesinger seine Demission zurück. Mit eindeutigen Mehrheiten wurde auf dem SPD Parteitag in Nürnberg das Vorstandstriumvirat Willy Brandt — Herbert Wehner — Helmut Schmidt gewählt. Dem Berliner Regierenden Bürgermeister Klaus Schütz und dem Bonner Staatssekretär Horst Ehmke wurde von den Delegierten der Einzug in den Parteivorstand verwehrt. Die Kommunisten meldeten für die Bundestagswahl 1969 ihre Absicht zur Aufstellung von Kandidaten im Bündnis mit der außerparlamentarischen Opposition an. Wegen der dienstlich begründeten Abwesenheit des Bundesaußenministers zog die FDP ihren Antrag auf eine Vietnamdebatte im Bundestag zurück.

Schüsse ynd Querschüsse Nordvietnamesischen Truppen gelang ein tiefer Panzervorstoß nach Südvietnam. Hanoi deutete die Ablösung des Generals William Westmoreland als eine Niederlage des amerikanischen Präsidenten. In einer Entschließung des Weltsicherheitsrates wurden sowohl das gewaltsame Vorgehen Israels verurteilt als auch die Aktivität der Araber bedauert. Kurz nach cler UN Entscheidung im Weitsicherheitsrat kam es zu neuen Schießereien zwischen israelischen und jordanischen Truppen. Auf einer Reise durch den Nahen Osten traf der sowjetische Verteidigungsminister Ivlarschall Andrej Gretschko zu einem offiziellen Besuch in der syrischen Hauptstadt Damaskus ein.

Erosion im Ostblock Der rumänische Staats- und Parteichef Nicolae Ceaucescu kündigte eine innenpolitische Liberalisierung an. Presse und Publikum in der Tschechoslowakei äußerten sich erleichtert nach Nach lebhaften Erörterungen mit Kanzler und Fraktion wegen der durch die SPD blokkierten Wahlrechtsreform entschloß sich Bundesinnenminister Pau! Lücke am Dienstagmittag zum dem Rücktritt des Staatspräsidenten Novotny. Das Dresdner Ostblock Gipfeltreffen brachte keine Behinderung der Liberalisierungsentwicklung in der Tschechoslowakei. Belgrad reagierte kritisch auf das Kommunique von Dresden. Bei Vermeidung jeder Äußerung zur Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Bonn und Prag sprach sich der stellvertretende tschechoslowakische Außenminister gegen den Alleinvertretungsanspruch der Bundesrepublik aus. Die polnische Jugend- und Studentenorganisation zeigte sich interessiert an einem Austausch mit Partnern aus der Bundesrepublik. In Polen stellten sich die Bischöfe auf die Seite der demonstrierenden Studenten, Die neue DDR Verfassung spfl nach Annahme durch die Volkskammer mit einem Volksentscheid in Kraft treten.

Nach dem explosiven Ausbruch lange schwelender Unruhen brachen in Panama bürgerkriegsähnliche Auseinandersetzungen zwischen zwei Präsidenten und zwei Regierungen aus. Frankreichs Staatspräsident Charles de Gaulle begnadigte 38 ehemalige OAS Angehörige. Die beiden Berliner "Kommunarden" Fritz Teufel und Rainer Langhans wurden von der Anklage der Aufforderung zu menschengefährdender Brandstiftung freigesprochen. Der Bundesrat stimmte der Umwandlung des 17. Juni vom gesetzlichen Feiertag zum nationalen Gedenktag zu. Durch Manöver in der DDR wurde der Interzonenverkehr zwischen Hamburg und Berlin zeitweilig behindert. (Keine) Angst vor Subversion Als neuer Präsident de s Zentralkomitees deutscher Katholiken regte Aibrecht Beckel einen gemeinsamen Kirchentag der beiden großen christlichen Konfessionen an. Der Bundesgerichtshof bestätigte das Verbot des Klaus Mann Romans "Mephisto". In Leningrad begann ein Prozeß gegen 18 Intellektuelle wegen "subversiver Tätigkeit gegen das Sowjetregime". In Dänemark wurden nach einem Hinweis durch den Bundesnachrichtendienst zwei für die DDR tätige Agenten verhaftet. Der Wissenschaftsrat empfahl eine grundlegende Reform des Medizinstudiums. Eine TurbopropMaschine der Air Lingus stürzte mit 61 Menschen an Bord in die Irische See.