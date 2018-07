Von Wolfgang Menge

An dunklen Winterabenden bemühe ich mich manchmal, das Rätsel zu lösen (natürlich erfolglos, sonst hätte ich mich früher gemeldet): Warum werden Irrtümer über China so willig hingenommen? Woran liegt es, daß klar und schnell zu widerlegende Behauptungen unwidersprochen bleiben, daß ganz verdrehte Analysen ihr nickendes Publikum finden, daß schlichte Ereignisse oder Zustände schon falsch verstanden werden? Das passiert doch sonst keinem Land.

Schon bei ganz banalen Dingen beginnt die Liste der Irrtümer. Da wird etwa das Jackett des „bürgerlichen“ Revolutionärs der Jahrhundertwende Sun Yat-sen als Mao-Jacke gefeiert. Die „Rote Garde“ gilt als Verkörperung einer permanenten Revolution; die unterschiedlich auslegbaren Auszüge aus Mao Tse-tungs Aufsätzen werden als Gedankengebäude eines China-Marxisten angepriesen.

Was die vielen Irrtümer, die die chinesische Kochkunst betreffen, angeht – ganz gleich, ob sie von Schriftstellern oder Restaurateuren vorgetragen werden –, glaube ich allerdings die Ursache erkannt zu haben: Hier geht man offenbar einfach von der Überzeugung aus, China liege ganz weit entfernt, das Land sei unbetretbar, chinesische Küche demnach an Ort und Stelle unüberprüfbar.

Wie so vieles in diesem Zusammenhang ist auch das ein Irrtum, ein besonders gefährlicher obendrein, weil wesentlich mehr Leute chinesisch essen als lesen.

Chinesische Küche ist beweisbar, die Küche von heute, im China von heute, in der Volksrepublik. Denn das Essen ist jeden Tag zu kontrollieren; schriftliche Unterlagen sind nicht geheim. Speisekarten, selbst von Staatsbanketten, dürfen von ausländischen Gästen als Souvenir mit über die Grenze ins kapitalistische, ja ins revisionistische Ausland genommen werden.

Wenn die Chinesen nun auch in diesem Zusammenhang nicht darauf verzichten können zu prahlen und zu schwindeln, so ist das im Grunde eher eine Sache der Gewohnheit. Sie sind einfach so sehr darauf trainiert, Besucher aufs Glatteis zu führen, daß sie es halt auch dann tun, wenn es ums Essen geht.