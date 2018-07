General William Westmoreland verläßt den vietnamesischen Kriegsschauplatz mit zerzaustem Feldherrnlorbeer. Als er vor vier Jahren sein Kommando übernahm, standen 20 000 Amerikaner in Südvietnam – heute sind es über 500 000. Doch hat der gewaltige militärische Aufbau kein Mehr an Sicherheit gebracht. Im Gegenteil – die Amerikaner haben die taktische und strategische Initiative verloren; sie zählen mittlerweile 20 000 Gefallene; der Krieg kostet sie im Monat runde 10 Milliarden Mark. Die Tet-Offensive des Vietcong hat anscheinend sogar den Präsidenten zu der Erkenntnis gebracht, daß Westmoreland mit seiner Zermürbungsstrategie gescheitert ist. Abrupt berief Johnson den General zurück, den er vor kurzem noch "mein geliebter Westy" genannt hatte.

Die Hauptfrage ist freilich, ob mit dem Feldherrn auch sein Konzept außer Kurs gesetzt wird. Noch ist diese Frage nicht entschieden, doch wird sie intensiv diskutiert. Außenminister Rusk spricht davon, daß die amerikanische Asienpolitik "von A bis Z" überprüft werde. Und zum erstenmal deuten ernsthafte Kommentatoren, die bisher an Johnsons Wandlungsfähigkeit verzweifelten, die Möglichkeit eines Kurswechsels an.

Den ersten Hinweis darauf mag man in der Tat darin erblicken, daß die von den Militärs geforderte Entsendung weiterer 200 000 Mann vorläufig unterbleibt. Und es mehren sich die Berichte, daß sogar in der hohen Bürokratie der Widerstand gegen die derzeitige Strategie wächst – im Pentagon und vor allen Dingen beim CIA. Der Nachrichtendienst hatte schon das ganze Jahr 1967 hindurch Westmorelands Lageberichte für völlig wirklichkeitsfremd gehalten: Die gegnerischen Mannschaftsstärken wurden darin um die Hälfte unterschätzt, die gegnerischen Verluste um die Hälfte überschätzt. Das Weiße Haus hielt sich an Westmorelands Wunschzahlen. Das Ergebnis war eine völlige Verkennung der Lage – und das unsanfte Erwachen während der Neujahrsoffensive.

Das Umdenken, daß danach einsetzte, hat einer Reihe von Einsichten schon Bahn gebrochen. Erstens: Westmorelands Strategie des search and destroy, die den Gegner aufspüren und vernichten sollte, hat die Amerikaner lediglich in leere Dschungelgebiete gelockt und dort starke Kräfte in sinnlosen Mini-Stalingrads wie Khe Sanh gebunden, die bevölkerungsreichen Gegenden jedoch schutzlos gelassen. Zweitens: Der Einsatz des hochgezüchteten amerikanischen Arsenals in Südvietnam droht zu zerstören, was doch eigentlich gerettet werden soll. Drittens: Jede weitere Eskalation – Ausweitung der Bodenoperationen auf Nordvietnam oder Laos, Bombardierung Haiphongs oder der Deiche im Norden, Einsatz von nuklearen Waffen – hätte unabsehbare Konsequenzen. "Wer den Krieg auf diese Weise gewinnen will", so sagen Kritiker in Washington, "wird uns die Welt verlieren." Viertens: Die Amerikaner können den Südvietnamesen helfen, nicht aber sie ersetzen; der Versuch der "Eindämmung" wäre zum Scheitern verurteilt, wenn Südvietnam selber nichts dazu beiträgt. Fünftens: Man muß sich mit dem Gedanken vertraut machen, daß der Vietnam-Krieg nur um einen unzumutbar hohen Preis gewonnen werden kann und daß das bisherige Ziel – ein unabhängiges, stabiles, nichtkommunistisches Südvietnam – möglicherweise unerreichbar ist.

Zum erstenmal seit dem Beginn der massiven Eskalation vor drei Jahren haben bohrende Zweifel eine "schmerzhafte Überprüfung" der bisherigen Vietnam-Politik erzwungen. Ihr Ergebnis steht noch dahin. Immerhin: Johnson hat sich ihr nicht entziehen können. Das Warum und vor allem das Wohin des Krieges wird debattiert. Tet-Debakel, Dollarkrise, Budgetdruck, Rassenunruhen, Wahlkampfrivalität haben sich zu einem Druck gebündelt, der eine Neufestlegung der amerikanischen Prioritäten bewirken könnte.

Theo Sommer