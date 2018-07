Inhalt Seite 1 — ZEIT SPART GELD Seite 2 Auf einer Seite lesen

Nahe dem Börsenkurs

Die Deutsche Ueberseeische Bank in Hamburg erhöht ihr 15 Millionen Mark betragendes Aktienkapital im Verhältnis 3:2 zum Ausgabekurs von 150 Prozent. In dem heutigen Aktienkurs von 181 Prozent ist eine Dividende von 6 Prozent (für 1967) enthalten, weitere 3 Prozent Dividende haben die alten Aktien den jungen voraus, da die letzteren erst ab 1. Juli 1968 dividendenberechtigt sind. Die Kapitalerhöhung wird also zu einem Preis vorgenommen, der dem Börsenkurs sehr nahe kommt. Das Bezugsrecht hat deshalb nur einen minimalen Wert. Da die Deutsche Bank 95,3 Prozent des Grundkapitals der Uebersee-Bank besitzt, ist die Unterbringung der jungen Aktien kein Problem. Für freie Aktionäre ist die Aktie der Uebersee-Bank nicht attraktiv.

Eine ertragstarke Aktie

Auf einer Pressekonferenz der Bayerischen Hypotheken- und Wechsel-Bank, München, rechnete die Verwaltung vor, welchen Nutzen die Aktien des Instituts nach dem Kriege ihren Besitzern eintrugen. Unter Berücksichtigung der Kapitalumstellung im Verhältnis 10:8, der seitherigen Kursentwicklung, aller Dividendenausschüttungen und unter Absetzung jener Beträge, die der Aktionär aufwenden mußte, um seine Bezugsrechte auszuüben, brachte die Bayern-Hypo-Aktie (Reichsmark) einen Betrag von rund 23 400 Mark. Bei der Reichsmark-Aktie der Bayerischen Vereinsbank, die ihr Kapital im Verhältnis 10:6 zusammenlegen mußte, waren es nur 14 500 Mark.

Aktie mit hoher Rendite

Um allen Dividendenspekulationen zuvorzukommen, hat die Verwaltung der Triton-Belco AG, Hamburg, frühzeitig bekanntgegeben, daß sie auch für 1967 eine Dividende von wieder 14 Prozent zu zahlen gedenkt. Auf der Hauptversammlung im Jahre 1967 hatte man noch die Möglichkeit einer Dividendensenkung angedeutet. Die wieder anlaufende Baukonjunktur scheint die Meinungsänderung gefördert zu haben. Bei einem Kurs von 230 Prozent beträgt die Barrendite etwas mehr als 6 Prozent, ein für deutsche Verhältnisse hoher Satz.

