Muß denn immer „weiterentwickelt“ werden?

Gestohlen

„Ein hohes Kleinod ist der gute Name“, sagt Schiller in „Maria Stuart“. Wie recht er hat, erfuhr der englische Schlagersänger Gery Dorsey. Der 31jährige kam unter seinem schlichten Namen nicht sehr weit und hoch, weder in den Hitparaden noch auf seinem Bankkonto. Plötzlich aber hatte er eine Idee, und fortan gelang alles: Dorsey stahl den Namen des deutschen „Hänsel-und-Gretel“-Komponisten Engelbert Humperdinck. Unter dem neuen Namen sang er sich mit so edlen Schnulzen wie „The last Waltz“ in die Hitparaden und die Herzen seiner Fans. Einen Haken hat der Trick allerdings: Wenn Dorsey seinen Fuß auf deutschen Boden setzt, muß er flugs wieder den alten schlichten Namen annehmen.

Erleuchtet

Der englische Schauspieler Anthony Quinn, der gegenwärtig in Rom in der Verfilmung des Romans „Die Schuhe des Fischers“ von Morris West vor der Kamera steht, hat sich mit so heftigem Eifer in die Hauptrolle des Papstes Kiril I. hineingelegt, daß die Dreharbeiten für einige Tage aussetzen mußten – wegen einer enormen Schwellung seines rechten Auges, die Quinn für psychogen bedingt hält. „Früher wurde es ‚Mönchskrankheit‘ genannt, wegen der großen Anstrengungen, die unternommen wurden, um gegen die Schwachheit des Fleisches anzukämpfen“, sagte der Schauspieler erklärend. „Um einen Papst zu spielen, muß ein Schauspieler alle Register ziehen.“ Ob allerdings sein Produzent mit einem zwar „erleuchteten“, aber drehuntauglichen Star einverstanden ist?

