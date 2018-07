Sie werben mit einer Suchanzeige. „Kitty, komm doch bitte zurück!“ Unterschrift: „Kuß. Dein Männchen.“ Er hat ein Haus mit Grundstück für 89 000 Mark gefunden.

Sie laden „nach sit-in, love-in und teach-in“ zum „Super-kiek-in-Festival“ ein – nach Elmshorn in Schleswig-Holstein. Dort bauten sie ein Musterhaus mit 87,67 Quadratmetern Wohnfläche. Wer nach Lektüre der Anzeige zum Hineinschauen herbeieilt, findet keineswegs einen Superpalast mit Marmorfassaden vor, sondern das schlüsselfertige Elfha-Haus und 880 mit drei Zimmern, Bad, Küche und einem nicht ausbaufähigen 31-Grad-Dach.

Sie heißen Jürgen Jäschke und Hans Werner Levetzow und sind Maurermeister, die sich in der Rechtsform einer offenen Handelsgesellschaft mit dem Namen „Jäschke & Levetzow“ selbständig machten. Seit 1962 bauten sie schlüsselfertige Häuser in Lizenz für eine Firma in Neumünster. Zum 1. Mai 1967 lösten sie diese Bindung und bauten fortan in eigener Regie selbstentworfene Häuser.

Das Programm umfaßt fünf Typen zwischen 80 und 100 Quadratmetern Wohnfläche zu Festpreisen ab 55 800 bis etwa 95 000 Mark ohne Grundstücks- und Erschließungskosten. Die Dächer sind teils zu einem Dachgeschoß ausgebaut, teils zumindest ausbaufähig.

Die Bauweise ist massiv. Jäschke & Levetzow sind Baubetreuer und Bauunternehmer zugleich. Die Firma wirbt damit, daß alles, was sie anbiete, reine Handwerksarbeit sei. Von firmeneigenen Handwerkern werden Maler-, Heizungs-, Elektriker-, Klempner-, Tischler-, Fußboden-, Dachdecker- und Erdarbeiten „in einer Hand“ ausgeführt.

Gearbeitet wird nach dem sogenannten Springsystem. Jede Arbeitskolonne kann an drei Bauvorhaben zugleich tätig sein. Dadurch werden Lieferfristen vermieden. Die Festpreise – ohne Grundstück und Erschließung – beziehen sich auf den Raum Schleswig-Holstein und auf Hamburg. Soll ein Elfha-Haus auf einem Grundstück gebaut werden, das weiter als etwa 50 Kilometer vom Firmensitz entfernt ist, kostet jeder Zusatzkilometer einen Transportaufschlag von hundert Mark.

Der Typ 880, wie er in Elmshorn per „kiek-in“ zu besichtigen ist, kostet in der Grundausstattung 64 000 Mark. Er kostet 3500 Mark mehr, wenn man ihn voll unterkellern läßt. 2000 Mark sind bei Abschluß des Vertrages zu bezahlen. Tritt der Auftraggeber vom Vertrag vor Baubeginn zurück, so werden die zweitausend Mark für „geleistete Vorarbeiten“ verrechnet und nicht zurückerstattet.