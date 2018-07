Inhalt Seite 1 — Kollege mit Autorität Seite 2 Auf einer Seite lesen

Otto Gerdes ist künstlerischer Leiter der Deutschen Grammophon Gesellschaft und dort speziell für die Repertoirebildung und Durchführung von Aufnahmen mit Herbert von Karajan verantwortlich. Wie kommt ein solches Programm zustande? Nimmt Karajan Einfluß auf die Technik der Plattenaufnahme?

Was die Repertoirebildung betrifft, so muß man unterscheiden: Einmal hat Herr von Karajan ganz bestimmte Wünsche, was er dirigieren möchte; zum Beispiel ist es ihm ein Anliegen, eine Schostakowitsch-Symphonie aufzunehmen oder sich für das symphonische Schaffen von Sibelius einzusetzen.

An „Scheherazade“ zum Beispiel ist er nicht mit großer Begeisterung herangegangen, immer wieder, wollte er ausweichen. Schließlich lag es auf dem Notenpult, Karajan kam zurück zu mir in den Regieraum und sagte, daß er nichts mit dem Stück anzufangen wisse. Ich bat ihn, es noch mal zu versuchen – und er interpretierte den ersten Satz hinreißend. Darauf folgender Dialog: Ich sagte, „Ich weiß gar nicht, was Sie haben, es ist doch eine großartige Interpretation von Ihnen“. Worauf er antwortete, „Das war meine ganze Wut gegen Sie“.

Auf der anderen Seite haben wir Wünsche für eine breite Basis in Repertoire und Katalog mit Werken, die das Haus dann natürlich auch von einem Top-Dirigenten interpretiert haben möchte. Das ist der merkantile Aspekt, und dagegen sperrt er sich nicht.

Wenn wir Schallplattenleute nun eine Aufnahme einer Oper oder eines Konzerts vorbereiten, haben wir gewisse Vorstellungen, der Dirigent Karajan hat seine Vorstellungen – wir versuchen, diese Vorstellungen miteinander zu koordinieren: Es ist nicht so, daß man alles abkauft, was der Meister vorschlägt. Auch wir lassen Sänger kommen und vorsingen. Ich erinnere mich an das Beispiel von Gundula Janowitz, auch Edda Moser hat vorsingen müssen, Christoph Eschenbach mußte vorspielen – Karajan hat sich jederzeit, besonders wenn es für ihn ein Namenloser war, bereit erklärt, diese Leute anzuhören, und meistens mit Erfolg.

Andererseits: Wenn er zum Beispiel den Wunsch hat, mit Herrn Ferras zu arbeiten, akzeptieren wir einen solchen Wunsch; wenn man an das Sibelius-Violinkonzert denkt, war seine Wahl absolut richtig, beim Beethoven vielleicht nicht so glücklich. Nun ist es ja auch Karajans Interpretation, die jedem Musiker weiterhilft.

Durch die langjährige Zusammenarbeit hat Karajan ein sehr großes Vertrauen zu unserem Team. Es ist ohne Ausnahme immer das gleiche. Denn: Man braucht einen Tonmeister, der sich auf Karajan einstellt, der die Klangvorstellung eines Karajan realisiert: einen natürlichen, nicht manipulierten Klang, einen Tonmeister, der das ganze Spektrum erfaßt, großräumig, wie man es vielleicht selbst in einem Konzertsaal nicht hört, und der trotzdem die Nuancen von irgendwelchen Seitenlinien nicht verliert, sie aber auch nicht hervormanipuliert.