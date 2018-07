ie Möglichkeit zur Vornahme von Sonderabschreibungen sowie die Einführung der Mehrwertsteuer haben die Olympia Werke AG, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von AEG — Telefunken, davor bewahrt, für 1967 einen Geschäftsabschluß vorlegen zu müssen, der ein deutliches Nachlassen im Wachstum gezeigt haben würde. Trotz der schwierigen Konjunkturlage im vergangenen Jahr stieg der Inlandsumsatz um rund 11 Prozent, der Gesamtumsatz jedoch nur um 4 5 Prozent. Daraus geht hervor, wie schwierig das Exportgeschäft gewesen sein muß. Der Exportanteil verringerte sich auch von 60 auf 58 Prozent.

Mit einem Anteil von 21 Prozent steht die Bundesrepublik in der Weltproduktion an Schreibmaschinen zwar immer noch an zweiter Stelle hinter den USA (29 Prozent), aber das Vorrücken der Japaner, die ihre Produktion in den letzten fünf Jahren mehr als verdoppelt haben und die 1967 einen Anteil an der Weltproduktion von 9 Prozent aufweisen, zeigt, wo die Konkurrenz wächst. Noch ist die Spitzenstellung der Bundesrepublik im Weltexport von Schreibmaschinen mit einem Anteil von 28 (30) Prozent unangefochten, aber der Wettbewerb wird von Jahr zu Jahr härter.

Die Olympia Umsatzsteigerung lag im wesentlichen bei den Flachschreibmaschinen und elektrischen Schreibmaschinen, bei den Drei- und Vierspezies Automaten sowie den elektronischen Tischrechnern. Spezielle Modelle der Datentechnik brachten ebenfalls Erfolge.

An die Muttergesellschaft wird wieder eine Dividende von 16 Prozent abgeführt. Die Zuführung zu den Rücklagen fiel mit 4 5 (5 2) Millionen Mark geringer aus als 1966. Tatsächlich hat die Umsatzzunahme nicht ausgereicht, am den Betriebsgewinn auf alter Höhe zu halten. Die Ertragskraft wurde durch steigende Kosten in allen Bereichen, aber auch durch den überall spürbar gewordenen Preisdruck beeinträchtigt. Wenn der Ertragsabfall nicht voll sichtbar geworden ist, so liegt dies größtenteils an den "außerordentlichen" Erträgen, die in der Hauptjache aus der Auflösung von Rückstellungen stammten kw