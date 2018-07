Gewissenhafte Werbeplaner müßten eigentlich immer dann schlaflose Nächte haben, wenn sie darüber entscheiden sollen, wie die ihnen anvertrauten Werbeetats am wirkungsvollsten eingesetzt werden können. 2,75 Milliarden Mark ließ sich die Markenartikelindustrie im letzten Jahr die Werbung in den Massenmedien kosten. Die Hälfte davon kassierten die Publikumszeitschriften, über 23 Prozent die Tageszeitungen, gute 20 Prozent wurden in das Werbefernsehen investiert und knapp fünf Prozent in den Hörfunk. Aber wurde wirklich die bestmögliche Werbewirkung erreicht, für das einzelne Unternehmen, für das jeweilige Werbeziel?

Die Werbeplaner kennen die Höhe des Werbeetats und sie wissen, auf welchen Personenkreis sie damit zielen sollen. Die Zielgruppe heißt vielleicht die jüngeren Hausfrauen oder die kinderreichen Familien, die Führungskräfte der Wirtschaft oder die gut verdienenden Beamten und Angestellten, die Autobesitzer oder die Hundefreunde.

Was diese Zielpersonen lesen, ob sie Werbefernsehspots sehen oder den Werbefunk hören, das können die Werbestrategen aus zahlreichen Analysen erfahren. Sie haben heute so viele statistische Daten, so viele Hörer- und Leseranalysen zur Verfügung, daß sie sie längst nicht mehr mit dem Bleistift und auch nicht mehr mit Sortier- und Zählmaschinen alle gegeneinander abwägen können.

Mit viel gutem Willen, gespitztem Rechenstift und Erfahrung gingen die Werbestrategen bisher kreuz und quer durch Auflagenhöhen und Leserzahlen, Anzeigenpreise und Anzeigengröße. Sie rechneten, was es kosten würde, zehn oder zwölf Zeitschriften drei- oder viermal zu belegen oder ob es wirkungsvoller sei, in einer geringeren Zahl von Zeitschriften, dafür aber häufiger zu inserieren. Sie prüften, welche Leser viele oder nur wenige Zeitschriften lesen, und wieviel Leser bei einer Anzeigenserie in dieser oder jener Zeitung zusätzlich angesprochen werden könnten im Vergleich zur Werbung in anderen Titeln.

Werbeplaner müßten wochenlang rechnen, wollten sie wirklich alle Variationen für ihren Etat und für ihre Zielgruppe durchspielen. Kein Unternehmer und keine Werbeagentur kann ihnen soviel Zeit lassen.

Ein Mediaplaner einer großen Agentur bekannte kürzlich freimütig: „Wir sind doch festgefahren. Im Grunde genommen lief alles immer auf das gleiche hinaus. Wir nehmen soviel Minuten im Werbefernsehen, wie wir bekommen können und dazu eine Kombination von fünf oder sieben Zeitschriften, von denen wir uns die beste Wirkung versprechen.“

Das soll nun anders werden. Die Elite der Markt- und Mediaforscher rüstet sich zum Start der Mediaplanung mit Hilfe von Computern. Sie trainieren und probieren, damit bis zum Herbst – die große Zeit für die Entscheidung über Werbepläne – alles funktioniert. Dann werden Computerprogramme den Mediaplanern das Rechnen abnehmen. Sie können in kürzester Frist so viele Kombinationen durchspielen und Vergleichswerte ausrechnen, wie es die Mediaplaner bisher nur erträumen konnten.