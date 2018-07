Ein Geschäftsmann betritt ein Hotel. In der Halle sitzt eine hübsche junge Dame und lächelt ihn an. Verwirrt lächelt er zurück, geht auf sie zu und stellt sich vor. Etwa zehn Minuten später bittet er den Portier um ein Doppelzimmer und meldet sich und die Dame als Herrn und Frau Meyer an. Nach zwei Tagen bittet er am die Rechnung. Sie beträgt fast 900 Mark. „Sie müssen sich geirrt haben“, meint der Gast, „ich habe doch nur zwei Tage bei Ihnen gewohnt.“

„Selbstverständlich“, antwortet der Portier, ‚aber die gnädige Frau wohnt bereits seit einem Monat bei uns.“

folgendes Ergebnis hat eine neue Meinungsumfrage ergeben: 25 Prozent der Männer rauchen hinterher hastig eine Zigarette, 17 Prozent gehen an den Kühlschrank, um sich zu stärken, und 58 Prozent ziehen sich rasch an und gehen nach Hause.