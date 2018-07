Berlin

Abendfriede heißt das Haus, aus dessen Portal der gebrechliche Herr N. und die weinerliche Frau A. meistens dann gemeinsam treten, wenn sie Ämtern und Zeitungsredaktionen das Leid ihrer späten Jahre klagen. Und sie klagen öfters. Er, 69, und sie, 77 Jahre alt, sind Bewohner eines der 206 gewerblichen Altersheime Berlins.

Mir saßen sie dreimal gegenüber. Und obwohl sich ihre Aussagen über die "Seelenqual" im Hause "Abendfriede" mit den Gegendarstellungen der von ihnen beschuldigten Heimleitung fast aufheben, sind ihre Kümmernisse exemplarisch für viele Spielarten des bezahlten Lebensabends. Man trifft sie, zumindest die Fußtüchtigen unter ihnen, in den Großkantinen der Berliner Bezirksrathäuser, wo sie nach dem Run der Mittagspause als aushäusige Gäste geduldet und zu Hauspreisen essen dürfen. "Bei uns gibt’s heute nämlich Nudeln ohne alles", sagt mir die Tischnachbarin. Sie ist eine Dame und hat die sogenannten besseren Tage erlebt. Frau A. nun und ihr Kumpan Herr N. werden von der Hausverwalterin als Füchse bezeichnet, die Partei- und Sozialamtsstuben abklappern und wie am Schnürchen Mißstände aufzuzählen wissen.

Mit dem Haar der Beiköchia in der Sonnabendsuppe fängt es an. Das jeweilige Bezirksamt schickt in solchen Fällen eine Hygieneabordnung in die inkriminierte Küche. Mit dem Ergebnis "alles blitzblank" wird die erste Klage gegenstandslos gemacht. Dann erzählen Herr N. und Frau A. von jenen geistig Kranken, die als nicht mehr gemeingefährlich aus Nervenkliniken und Heilanstalten entlassen würden und im gleichen Mehrbettzimmer Quartier fänden wie ganz normale Alte. Eine entsprechende Anfrage bei der Leiterin des Hauses "Abendfriede", eine Frau Oberin, die sich, nach Herrn N. und Frau A., nur wegen ihrer Brosche und ihrer Haube so unbeirrt im Gewerbe halten könne, wird so beantwortet: "Die oftmals vitalen, jungen, geistig Geschädigten fühlen sich viel mehr durch das Husten und die asthmatische Geräuschkulisse der ‚gesunden‘ Alten belästigt als umgekehrt." Schließlich wird Herr N. als Schädling der Gemeinschaft und selbst als ab und zu "geistig Weggetretener" bezeichnet, dem man bei häufig auftretenden Krampfanfällen nur mit "gutem" Kaffee wieder zu den Lebenden zurückrufen könne. Herr N. über seine Krämpfe: "Das sind die Überreste eines Chinafeldzuges."

Seine Gefährtin Frau A., der man im Haus "Abendfriede" chronisches Spintisieren nachsagt, weint, als sie erzählt, jetzt dürfe sie nicht mehr zu Herrn N. ins Zimmer. Nach Ansicht der Frau Oberin werden bei diesen Zusammenkünften nämlich die gemeinsamen Zeitungs- und Ämteraktionen ausgeheckt. Dazu Frau A.: "Ich bin aber für Herrn N. lebensnotwendig, weil ich ihm immer den Rücken einreiben muß, seine Sachen herrichte und wir seit Jahren aneinander hängen." Dazu die Frau Oberin: "Ich drücke bei solchen späten Lieben ja gern beide Augen zu. Doch leider kochen sich Herr N. und Frau A., die beide schwer leberleidend sind, manchmal in dem Zimmer ein Eisbein." Danach müsse Frau A. mit einer Wärmflasche ins Bett gebracht werden, wegen der auftretenden starken "Eisbeinschmerzen".

Ein anderer Klagepunkt der beiden Gefährten: "Wir dürfen unsere Igel, Finken, Buntspechte, Dachse, Kleiber und Schwarzspechte nicht mehr füttern, weil die Oberin meint, wir lockten damit die Ratten an." Dabei ließen sich nur Haselmäuse blicken, die unter Naturschutz stünden. Herr N. über seine Sachkenntnis in der einheimischen Fauna: "Ich war Veterinär bei der Kavallerie." Frau Oberin zu diesem Punkt: "Erstens füttert N. die Igel mit heimeigener Milch, und zweitens war das wirklich eine Ratte. Zu den Vögeln möchte ich bemerken, daß diese jetzt, wo die Natur so reich an Nahrung ist, doch unsere Schädlinge im Garten wegpicken sollen und nicht den Sandkuchen vom Sonntag." Letzter Klagepunkt der beiden Alten: "Wir dürfen nicht solange auf den Gartenbänken sitzen wie die Sonne scheint." Die Oberin: "Fast alle holen sich Verkühlungen auf den Bänken, weil sie gegen Abend nicht merken, wie frisch es von unten wird."

