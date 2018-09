Der Klub der zehn wichtigsten Industrieländer der westlichen Welt beschloß in Stockholm neue internationale Kredite, sogenannte Sonderziehungsrechte, die als Ersatzwährung neben Dollar, Pfund und Gold als Reservewährung fungieren können. Frankreich hat seine Bedenken gegen die neue internationale Liquidität insofern durchgesetzt, als es jedem Land freigestellt wird, ob es sich an den neuen Sonderziehungsrechten beteiligen will oder nicht.

Außerdem wurde beschlossen, daß für eine Reihe von wichtigen Entscheidungen eine qualifizierte Mehrheit von 85 Prozent notwendig ist. Bisher lag die Grenze bei 80 Prozent, so daß die EWG-Länder, die 17 Prozent der Stimmrechte auf sich vereinigen, jederzeit überstimmt werden konnten. Jetzt hat die EWG ein Vetorecht.

Obwohl Frankreich seine Einwände weitgehend durchgesetzt hat, distanzierte sich de Gaulles Wirtschafts- und Finanzminister Michel Debré nach der Tagung von den Stockholmer Beschlüssen. Lediglich der Vereinbarung über die künftige Zusammenarbeit von Regierungen und Notenbanken zur Aufrechterhaltung stabiler Währungsverhältnisse stimmte er zu. mh.