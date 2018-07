Im deutschen Autobahnbau hat man in den letzten Jahren viel dazugelernt. Nur noch selten wird der vierspurige Verkehr durch Bauarbeiten unterbrochen. Die Fahrspuren sind zwar etwas schmaler, aber der Fahrzeugstrom kann fließen.

Auch bei Siegburg auf dem Autobahnabschnitt zwischen Frankfurt und Köln gibt es eine Baustelle, die auf diese Weise vierspurig passiert werden kann – allerdings mit einer Einschränkung: nämlich nur dann, wenn die rechte Spur in Richtung Köln nicht von Lastkraftwagen benutzt wird, die die Baustelle mit Material versorgen. Dann schütten die Kipper Sand und Kies in die ausgekofferte Spur, und hinter ihnen bilden sich kilometerlange Fahrzeugschlangen. In der Hauptsache schwere Brummer, die die Spur links vom Mittelstreifen den schnelleren Autos überlassen.

Der Fahrzeugstau beeinträchtigt den Verkehrsfluß oft bis in den Kölner Raum hinein. Die Pkw-Fahrer schimpfen über die Lkw-Schlangen, die durch die Fehlleistung des zuständigen Autobahn-Bauamtes verursacht werden. Gefährliche Überholmanöver werden von denen provoziert, die eigentlich wissen sollten, daß dieser Autobahnabschnitt der sogenannten Todesstrecke Frankfurt–Mannheim bereits den Rang abgelaufen hat.

Mit Hilfe einer Stahlstraße, die die Anfahrt außerhalb der Fahrbahn ermöglicht, ließe sich der Baustellenverkehr ohne Beeinträchtigung des Fahrzeugstroms reibungslos abwickeln. rkl.