Zwischen Erleichterung und Bestürzung bewegte sich die Reaktion der amerikanischen wie der außeramerikanischen Öffentlichkeit auf Lyndon B. Johnsons Kandidaturverzicht. Unmittelbar nach der Erklärung des amerikanischen Präsidenten nahm der britische Außenminister Michael Stewart Kontakte zum sowjetischen Botschafter in London auf mit dem Ziel der Wiedereinberufung der Indochina-Konferenz. Nach Einstellung der amerikanischen Bombenangriffe auf das nordvietnamesische Kernland wurden die Gebiete unmittelbar jenseits der früheren demilitarisierten Zone weiter bombardiert.

Nachfolger

Ohne Abschiedsbesuch beim Ministerpräsidenten und beim Außenminister mußte der in den Ruhestand gehende deutsche Botschafter Gebhardt von Walther die sowjetische Hauptstadt verlassen. Die Sowjetregierung erteilte dem neuen deutschen Botschafter Helmut Allardt das Agrement. Als Nachfolger Paul Lückes übernahm dessen bisheriger Parlamentarischer Staatssekretär Ernst Benda das Innenministerium. Die Wahlen in Belgien brachten den etablierten Parteien Verluste und den flämischen wie wallonischen Extremisten erhebliche Stimmengewinne. Fast einstimmig wählte die tschechoslowakische Nationalversammlung den früheren Verteidigungsminister General Ludvik Svoboda als Nachfolger Antonin Novotnys zum Staatspräsidenten. Vor dem Zentralkomitee der Kommunistischen Partei bekannte sich Parteichef Alexander Dubček erneut zur Freundschaft mit der Sowjetunion und zur Allianz mit den Staaten des Warschauer Paktes. Moskau bemühte sich um eine Beilegung der Kontroverse zwischen Prag und Ostberlin. Die Wirtschaft der Tschechoslowakei stellte sich zur Behebung akuter Schwierigkeiten auf ein Austerity-Programm ein.

Bankiers und Bischöfe

Mit dem Regensburger Bischof Rudolf Graber trat zum erstenmal seit Kriegsende ein deutscher Kirchenfürst als Gastlektor an der Prager Karls-Universität auf. Die deutsche Bischofskonferenz beschloß für Ostern die Einführung des neuen gemeinsamen katholisch-evangelischen Vaterunser-Textes. Im Frankfurter Palmengarten wurde eine Feier der griechischen Kolonie von SDS-Mitgliedern gesprengt. Mit der Formulierung von drei Entwürfen ging in Bonn die erste Runde der deutsch-jugoslawischen Verhandlungen über Sozialprobleme der Gastarbeiter zu Ende. Unter Abstinenz Frankreichs beschlossen neun der zehn finanzkräftigsten Länder der westlichen Welt in Stockholm die Einführung einer neuen Reservewährung. Nach der Stockholmer Währungskonferenz sank der freie Goldpreis und festigte sich die Stellung des Dollars. Die Bundesrepublik versprach Großbritannien eine neue Devisenhilfe in Höhe von 710 Millionen Mark. Das schlechte Abschneiden bei den letzten Nachwahlen brachte die englische Labour Party und Premierminister Harold Wilson in eine schwierige Lage.

Schöner Frühling, heißer Sommer

In Paris bezeichnete der ungarische Ministerpräsident Jenoe Fock die Anerkennung der Oder-Neiße-Linie und der DDR durch die Bundesrepublik als Preis für die Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Budapest und Bonn. An der Warschauer Universität wurden sieben Fakultäten geschlossen und tausend Studenten relegiert. Nach der Schließung mehrerer spanischer Universitäten wurden in Madrid etwa hundert Arbeiterführer festgenommen. Das Moskauer Parteikollektiv rügte die sowjetischen Literaten wegen der Unterzeichnung von Protestbriefen. Israel reagierte skeptisch auf den U Thant-Vorschlag der Entsendung von UNO-Beobachtern an die israelischjordanische Demarkationslinie. Mit blutigen Rassenkrawallen in Memphis wurde Amerikas „heißer Sommer“ eingeleitet. In der Bundesrepublik begann der Frühling mit den wärmsten Märztagen des Jahrhunderts.